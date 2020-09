Seminiamo il futuro, iniziativa green all’Istituto Omnicomprensivo Città Sant’Angelo

CITTÁ SANT’ANGELO – La pianta del respiro, lo spatiphyllum, al posto del freddo plexiglass per dividere le postazioni degli studenti nell’aula multimediale, rispettando le norme di distanziamento antiCovid e un’area verde all’interno della scuola dove gli studenti potranno seminare, piantare e prendersi cura di piante ornamentali e aromatiche come rucola, basilico e maggiorana.

Sono queste le iniziative promosse dall’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, guidato dalla Dirigente Lorella Romano, con l’obiettivo di stimolare l’educazione ambientale, civica e di promuovere una didattica laboratoriale dell’ “imparare facendo”, rendendo gli ambienti scolastici sostenibili, accoglienti e partecipati anche in tempo di Covid 19.

Domani l’inaugurazione alla scuola Fabbiani di Marina di Città Sant’Angelo alle ore 09:00, alla presenza della Dirigente Scolastica, del Commissario ad acta, del presidente del comitato dei genitori e del Sindaco di Città Sant’Angelo.

L’inaugurazione sarà animata da canti da parte degli alunni delle prime medie del Plesso di Marina coordinati dalla prof.ssa Caralla e da letture animate da parte dei bambini alle piante. Sempre domani verrà inoltre presentato il progetto “Aule Natura” in collaborazione con il WWF e le famiglie, con l’obiettivo di realizzare in via sperimentale alcune aule all’aperto.