Diretta Teramo – Ternana: dove seguirla in tv e streaming

Domenica 17 novembre al Bonolis la sfida valida per il campionato di Serie C, 15° giornata. Dove seguire il match da casa o mobile

TERAMO – Domenica 17 novembre allo Stadio Bonolis si gioca Teramo – Ternana, gara valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 16. I padroni di casa che, nella scorsa giornata, hanno perso in trasferta sul campo del Picerno, mentre dall’altra parte ci sono gli umbri che sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Paganese. La squadra di Tedino occupa l’ottava posizione in classifica con 21 punti conquistati mentre la squadra di Gallo occupa la seconda posizione in classifica a 29 punti. A dirigere il match del Gaetano Bonolis sarà il signor Cudini della sezione di Fermo.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

Alla vigilia dell’incontro il tecnico Tedino ha sottolineato come sarà importante affrontare l’incontro con pazienza e intelligenza. «Conosco bene mister Gallo per averlo avuto a Treviso nella parte finale della sua ottima carriera da calciatore, intelligente e bravo tecnicamente. Ha semplicemente trasportato le sue qualità dal campo alla panchina, facendo vedere cose pregevoli anche a La Spezia. Il cammino della Ternana è straordinario, ma ancora non le basta perchè la Reggina sta facendo cose fuori dal comune. Per questo il test di domani, per noi, è probante perchè ci misuriamo contro una realtà di spessore e vogliamo capire se possiamo essere all’altezza delle big, giocando con pazienza e intelligenza. In settimana non abbiamo sbagliato un allenamento, ma c’è un po’ di stanchezza fisica e mentale dovuta al grande tour de force cui siamo stati sottoposti. Qualche acciacco ce lo portiamo dietro, ma in linea di massima stiamo tutti abbastanza bene. Tentardini? Stringerà i denti, anche se abbiamo qualche soluzione alternativa. Lasik? Da tre settimane sta lavorando senza intoppi, mi piace molto come vertice basso perchè, a differenza di Arrigoni e Viero, è un calciatore strutturato e nello “sporco” può dare una grande mano. Iotti? Sta crescendo molto. Mi aspetto una partita aperta perchè i due allenatori la vedono così. Ho ancora un paio di dubbi sull’undici iniziale ed è giusto tenermeli fino alla fine. Sono contento del gruppo che ho a disposizione. Pubblico? Ne abbiamo bisogno come il pane ed abbiamo il dovere di rendere felici le persone che ci circondano».

Webcronaca e streaming Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta dalle 15.15 circa con le formazioni ufficiali quindi l’ingresso in campo delle due squadre da poter seguire su Calciomagazine.net che offrirà la webcronaca in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che detiene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sportitalia. Convocati del Teramo PORTIERI: 1 Tomei, 12 Valentini.

DIFENSORI: 4 Cristini, 2 Florio, 6 Gega, 18 Iotti, 26 Piacentini, 3 Tentardini.

CENTROCAMPISTI: 8 Arrigoni, 19 Bombagi, 7 Costa Ferreira, 20 Ilari, 17 Lasik, 11 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.

ATTACCANTI: 25 Birligea, 24 Cianci, 9 Magnaghi Probabili formazioni Sguardo alle probabili formazioni. Il Teramo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Tomei tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Cristini-Piacentini e da Florio e Tentardini sulle fasce. In mezzo al campo Costa Ferreira, Arrigoni e Ilari. Sulla trequarti Bombagi e Mungo, di supporto all’unica punta Cianci. Probabile modulo 4-3-1-2 per la Ternana con Tozzo in porta e difesa formata da Suagher e Celli al centro e da Parodi e Mammarella ai lati. A centrocampo Salzano, Proietti, Damian. Partipilo di supporto alla coppia d’attacco composta da Ferrante e marilungo. TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Florio, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Bombagi, Mungo; Cianci. Allenatore: Tedino TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Salzano, Proietti, Damian; Partipilo; Ferrante, Marilungo. Allenatore: Gallo