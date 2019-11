Teramo calcio: Esposito e Santaniello affondano i biancorossi

Sul campo del Picerno sconfitta per 3-1 e prestazione sottotono per la squadra di Tedino, che domenica prossima ospiterà la Ternana

TERAMO – Finisce 3-1 tra Picerno e Teramo. Partono forte i padroni di casa che al 5′ sfiorano il palo con Pitarresi. Al 24′ Teramo in avanti con Bombagi checolpisce la traversa con un tiro da 50 metri. Al 33′ conclusione di sinistro di Cianci con palla che termina a lato. Al 36′ Guerra mette la palla in mezzo per Santaniello, che sfiora il palo. Al 39′ punizione di Pitarresi, respinge in angolo Tomei. Al 41′ fallo di mano in aria di rigore del Teramo: rigore che Esposito realizza. Nella ripresa, al 5′ st Esposito trova la doppietta. Al 30′ st punizione del Teramo, Cianci di testa sfiora il palo. Magnaghiaccorcia le distanze al 31′ st ma al 38′ st Calabrese chiude la gara.

Nel dopo gara l’allenatore biancorosso Tedino ha sottolineato la difficoltà incontrate dalla squadra, dichiarandosi responsabile: «L’approccio iniziale alla sfida è stato buono, mostrando aggressività e il giusto dinamismo con almeno tre occasioni procurate. Aldilà delle qualità del Picerno, sulle quali non voglio obiettare perchè il loro successo è meritato, sulla rete dell’1-0 ci sono state tre situazioni concatenate clamorose: la punizione dal limite inesistente, la barriera ostacolata da un avversario, il fallo di mano su deviazione ravvicinata. Con il 2-1 pensavo di riprenderla, ma il Teramo di oggi ha giocato stranamente sotto ritmo, questo è il nocciolo della questione, perchè qualcuno si è specchiato troppo e probabilmente lo stesso impegno di Coppa Italia ha disturbato parecchio. Siccome sono io l’allenatore, è giusto che mi prenda tutte le responsabilità, perchè se lo spettacolo è stato questo, la colpa è di chi lo ha permesso. Avremmo anche avuto la possibilità di uscirne indenni, ma non sarebbe stato giusto».

Prossimo appuntamento domenica 17 novembre in casa contro la Ternana; calcio di inizio previsto per le ore 16.

TABELLINO

AZ PICERNO (3-5-2): Pane; Fontana, Pitarresi, Bertolo, Melli (25′ st Kosovan), Caidi, Calamai (31′ st Fiumara), Vrdoljak, Guerra, Esposito (31′ st Calabrese), Santaniello (43′ st Nappello). A disposizione: Cavangaro, Soldati, Langone, Kosovan, Ruggieri, Lorenzini, Donnarumma, Nappello, Calabrese, Priola, Fiumara, Montagno. Allenatore: Giacomarro

TERAMO (3-4-1-2): Tomei, Tentardini (10′ st Iotti), Cristini, Costa, Arrigoni, Mungo (10′ st Florio), Bombagi (16′ st Martignago), Ilari (20′ st Lasik), Cianci, Piacentini (16′ st Magnaghi), Cancellotti. A disposizione: Valentini, Lewandowski, Florio, Gega, Magnaghi, Martignago, Minelli, Lasik, Iotti, Santoro, Birligea, Viero. Allenatore: Bruno Tedino

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (Cleopazzo e Matera di Lecce)

Reti: 41′ , 5′ st Esposito (P), 31′ st Magnaghi (T), 38′ st Santaniello (P)

Ammonizioni: Vrdoljak (P), Tedino.

Recupero : 4′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa