Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 30 settembre 2022

TERAMO – Nell’auditorium del Parco della Scienza, venerdì 30 settembre prossimo, alle ore 08:30, si riunirà il Consiglio Comunale; la seconda convocazione è fissata per lunedì 3 ottobre, alle ore 10:30. All’Ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Bilancio consolidato 2021. Approvazione;

2. proposta n.906 del 14/04/22 riconoscimento debito fuori bilancio incentivo recupero ICI annualità 2018-19-20;

3. proposta n.609 del 15.3.2022 – C.F. +2 / Comune di Teramo – esecuzione sentenze del T.A.R. Abruzzo sez. L’Aquila nn. 455, 457 e 458 / 2021 – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio;

4. proposta n.751 del 30.3.2022 – D’E. R./ Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 12/2022 del Giudice di Pace di Teramo – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio;

5. proposta n.1081 del 3.5.2022 – C.A.M. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 230/2019 della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio;

6. proposta n.1083 del 3.5.2022 – C. L. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 231/2019 della commissione tributaria regionale di L’Aquila – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio;

7. proposta n.1085 del 3.5.2022 – G.P. S.R.L.S. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 133/2022 del T.A.R. Abruzzo sez. L’Aquila – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio;

8. proposta n.2101 del 24.8.2022 – società I.E. s.r.l. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 62/2022 Corte di Appello di L’Aquila – riconoscimento legittimità debito fuori bilancio;

9. Approvazione Manuale del cerimoniale del Comune di Teramo e dell’uso del Gonfalone;

10. MOZIONE Gruppo consiliare Cittadini in Comune: “Sondaggio on-line per l’ubicazione dell’ospedale di Teramo”;

11. MOZIONE Gruppo consiliare Cittadini in Comune: “Politiche abitative del Comune di Teramo”.

La riunione si svolgerà in presenza e sarà trasmessa in diretta streaming dall’indirizzo internet: https://teramo.consiglicloud.it/home.