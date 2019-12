Teramo calcio: a Bombagi risponde Esposito

Tutto nella ripresa. I padroni di caa passano in vantaggio con Bombagi ma si fanno pareggiare da Esposito. Domenica arriva il Catanzaro

TERAMO – Finisce 1-1 tra Teramo e Catania. Primo tempo senza gol ma con diverse occasioni per sbloccare il risultato. Al 31′ Bombagi prova la conclusione ma la palla colpisce la traversa. Al 34′ Tomei blocca il tiro, debole, di Mazzarani mantre al 38′ Furla para il colpo di testa di Martignago. Nelle prime fasi della ripresa fuorigioco di Barisic e proteste dei giocatori del Teramo per un presunto fallo di mano in area. Vani i tentativi di buttare la palla in rete di Silvestri al 12′ e di Mazzarani al 17′ Al 22′ ci rece Bombagi, che angola la palla su calcio di punizione. Cinque minuti dopo Esposito, che approfitta di una palla respinta da Tomei su cross di Sarno. I padroni di casa non i arrendono e cercano il gol, che però non arriva.

Nel dopo gara l’allenatore biancorosso Tedino si è detto per nulla contento di come è andata:«Abbiamo cominciato con poca aggressività, in difficoltà sul loro palleggio, poi abbiamo ripreso la partita creando buone occasioni e costruendo una seconda parte di gara positiva. Dopo il nostro gol, Iotti ha avuto i crampi e non siamo riusciti a fare un cambio di struttura per alzare i centimetri, con Sarno che ha fatto un pezzo di bravura. Il rammarico resta, perchè abbiamo prodotto di più e non è la prima volta che subiamo una rimonta. Queste partite vanno portate a casa. Mi prendo le mie responsabilità perchè queste difficoltà si ripetono e ci sono situazioni da migliorare. Minelli? Riprendere da un doppio infortunio con regolarità non è semplice: nella scorsa settimana ha lavorato bene e con questo tipo di atteggiamento è un’altra freccia importante, come Cappa, anche lui rientrato da un lungo infortunio. Bilancio di metà campionato? Speravamo di avere qualche punto in più, che avremmo anche meritato, ma se i punti totalizzati sono questi, evidentemente siamo ancora indietro e dovremo migliorare i dettagli e prevenire le disattenzioni».



Prossimo appuntamento domenica 22 dicembre in casa contro il Catanzaro; calcio di inizio previsto per le ore 15.

TABELLINO

Teramo (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti (dal 40’ st Soprano), Tentardini; Mungo (dal 42′ st Cappa), Arrigoni, Santoro (dal 22′ st Minelli); Costa Ferreira, Bombagi; Martignago (dal 22′ st Magnaghi). A disposizione: Lewandowski, Valentini, Florio, Angeletti, Viero, Birligea. Allenatore: Tedino

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Dall’Oglio, Rizzo (dal 36’ st Bucolo); Biondi (dal 34′ st Catania), Mazzarani (dal 30′ st Curiale), Di Molfetta (dal 36’ st Sarno); Di Piazza (dal 36′ Barisic). A disposizione: Martinez, Noce, Marchese, Biagianti, Llama. Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Nicolò Marini (Trieste)

Reti: al 33′ st Bombagi (T); al 37′ st′ Esposito (C)

Ammonizioni: Arrigoni, Mungo, Santoro (T), Mazzarani, Silvestri, Rizzo (C).

Foto dei giocatori sotto la curva dei tifosi teramani fonte sito ufficiale Teramo Calcio