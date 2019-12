Campus Fater, nuova sede direzionale a Santa Teresa di Spoltore entro l’estate

Di Lorito: “La struttura di Spoltore” ha sottolineato il primo cittadino “oltre ai vantaggi sull’indotto locale, avrà rilevanza nazionale ed europea”

SPOLTORE – Il 5 dicembre 2019 il sindaco Luciano Di Lorito insieme ad altri amministratori ha visitato il cantiere del Campus Fater accompagnato dal gruppo direttivo dell’azienda, dalla direzione lavori e dall’ impresa appaltatrice DVC.

La nuova sede direzionale, a Santa Teresa di Spoltore, ospiterà oltre 400 dipendenti ed è stata concepita scardinando il concetto tradizionale di “ufficio” attraverso ambienti “open space” nell’ottica di favorire integrazione e collaborazione tra tutti i dipendenti delle diverse funzioni. Sale riunioni dotate di avanzati supporti digitali ed aree informali di diversa tipologia attrezzate anche all’esterno favoriranno la creatività e il pensiero di tutte le persone trasformando il Campus Fater in un laboratorio innovativo.

L’interior design prevederà anche l’utilizzo di arredi realizzati con materiale di riciclo, recuperato dai pannolini, un modo per evidenziare la sensibilità ambientale dell’azienda e l’idea di circolarità della produzione Fater. Lo stesso fabbisogno di energia avrà come sorgente l’impianto di cogenerazione a biomassa già presente nel vicino stabilimento unito a pannelli solari.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato a laboratori di ricerca per favorire la continua spinta innovativa dell’Azienda. Un grande auditorium potrà accogliere tutto il personale in occasione degli eventi; verrà inoltre realizzato un business innovation center, ambiente fortemente innovativo in cui l’azienda incontra i responsabili delle catene distributive per condividere la conoscenza sul consumatore al fine di soddisfarne tutte le esigenze e rafforzare l’esperienza del rapporto con i marchi Fater.

“La struttura di Spoltore” ha sottolineato il primo cittadino “oltre ai vantaggi sull’indotto locale, avrà rilevanza nazionale ed europea: ringrazio la Fater che ha voluto evidenziare la sinergia con l’amministrazione comunale e il legame con il territorio inserendo il logo istituzionale su tutti i pannelli grafici che hanno accompagnato la visita in cantiere”.