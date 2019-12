Tonia Orlando presenta il libro “Il mio tempo” a Lanciano

LANCIANO – Venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso il Caffè “Ai Portici” di Lanciano, in piazza Plebiscito, la presentazione pubblica del libro “Il mio tempo” di Tonia Orlando, edito dalle Edizioni Tracce di Pescara. Dialoga con l’Autrice la giornalista prof.ssa Marianna Di Desidero, modera l’editore Ubaldo Giacomucci. Leggeranno alcune poesie Gigliola D’Antonio e Tania Santurbano.

Scrive Ubaldo Giacomucci nella prefazione: “La ricerca poetica di questa Autrice, incisiva e coerente, si avvale del simbolismo, ed è espressa attraverso ritratti, stati d’animo e paesaggi che esplorano la dimensione esistenziale. La tensione lirica emerge in un testo personale e suggestivo, in cui la padronanza dei mezzi linguistici ed espressivi non si limita ad esprimere una comunicazione scorrevole, ma si articola anche su un secondo piano di scrittura, con allegorie interpretabili perché ben definite. Attenzione, quindi, a non cadere nella trappola di una lettura ingenua: l’Autrice sembra sottilmente suggerire che non solo la sua poesia, ma tutti i linguaggi espressivi mostrano sempre, in filigrana, la sedimentazione culturale e forse antropologica di narrazioni e simboli cristallizzati in miti e archetipi, ma che ogni autentico poeta rivive e reinterpreta con sfumature di significato sempre nuove…”.

Tonia Orlando vive a Lanciano (CH), dove insegna Lettere in un Istituto di Scuola Superiore. Giornalista Pubblicista versatile e curiosa, da anni coniuga eventi storici con quelli letterari. Scrive articoli su riviste e attraverso lo studio negli Archivi si è dedicata per oltre un quindicennio alla ricerca del “territorio” che ha esplorato sotto l’aspetto storico, antropologico ed artistico-culturale.

Da qualche anno è approdata alla “poesia” e alla scrittura per l’infanzia, per le quali è stata insignita di significativi riconoscimenti. Ha pubblicato: I racconti del vicoletto (Lanciano 2013), Come gli aquiloni (Roma 2016), Sotto un cielo di miele (Chieti 2017) e Un angioletto senza ali (Chieti) 2019.