Abruzzo, attivato il nuovo servizio regionale di Telemedicina

REGIONE – È ufficialmente operativo il nuovo servizio regionale di Telemedicina, che permette ai cittadini di accedere a prestazioni sanitarie digitali a distanza, interagendo con i professionisti in modo semplice, sicuro e pienamente integrato con il sistema sanitario. La piattaforma è attiva dalla giornata di ieri nella Asl di Pescara, individuata come azienda pilota, e sarà estesa entro il mese a tutta la regione.

Il sistema consente l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali tramite strumenti digitali, garantendo la tracciabilità delle attività, l’integrazione con il Fascicolo sanitario elettronico e un accesso uniforme ai servizi su tutto il territorio.

L’assessore alla Salute Nicoletta Verì sottolinea il valore del traguardo raggiunto: «Abbiamo iniziato a lavorare alla telemedicina nel 2020, in piena emergenza Covid, quando era indispensabile garantire continuità assistenziale ai pazienti cronici. Nel 2023 abbiamo adottato il modello organizzativo regionale e oggi raccogliamo i frutti di quel percorso. Ringrazio il Dipartimento e le Asl per l’impegno dimostrato».

L’infrastruttura regionale di telemedicina (Irt) è stata realizzata nell’ambito della Missione 6 del Pnrr, con un investimento complessivo di circa sei milioni di euro.

Attualmente sono due i servizi attivi: la televisita e il teleconsulto. Nei prossimi mesi saranno attivati anche teleassistenza e telemonitoraggio, completando il quadro previsto dalla programmazione regionale.

La televisita è una visita di controllo, mai una prima visita, prescrivibile ai cittadini che dispongono delle condizioni cliniche e degli strumenti tecnologici necessari. Si prenota tramite Cup come una normale prestazione. Il teleconsulto, invece, è riservato agli operatori sanitari e viene attivato attraverso i canali interni delle Asl.

La piattaforma consente inoltre di consultare gli appuntamenti programmati, comunicare con gli operatori tramite chat, ricevere notifiche e accedere allo storico delle prestazioni. I referti delle televisite vengono automaticamente caricati nel Fascicolo sanitario elettronico.

Per utilizzare i servizi è necessario essere inseriti in un percorso dedicato dal proprio team di cura e disporre di un dispositivo con connessione stabile, webcam e microfono. L’accesso avviene tramite Spid, Carta d’identità elettronica o tessera sanitaria.

«Si tratta di una vera rivoluzione nell’accesso alle prestazioni – conclude l’assessore Verì – che rafforza il servizio sanitario di prossimità e riduce gli spostamenti verso le strutture, particolarmente importanti in una regione con molte aree montane. La telemedicina avrà un impatto significativo anche sulla riduzione delle liste d’attesa».