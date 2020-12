Sulmona, il Presidente Mattarella premia Aldo Di Cristofaro

Il Presidente dell’associazione Italo-canadese “Valle Peligna” premiato per il suo impegno in iniziative di beneficenza e solidarietà

SULMONA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze di merito della Repubblica Italiana a 36 cittadini che si sono distinti per l’impegno quotidiano nella solidarietà, nel volontariato, nell’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute.

Tra i premiati c’è Aldo Di Cristofaro, presidente dell’associazione Italo-canadese “Valle Peligna”, da sempre impegnato in iniziative di beneficenza e solidarietà verso la sua terra abruzzese .

Le congratulazioni del Sindaco Annamaria Casini

“Ho appreso con gioia e fierezza del prestigioso riconoscimento che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto attribuire ad Aldo Di Cristofaro conferendogli l’ onorificenza quale “eroe del quotidiano” per il suo impegno nella solidarietà e per le iniziative di beneficienza da lui promosse in occasione del sisma 2009.

Aldo Di Cristofaro, autentico figlio della Valle Peligna, si prodiga da sempre nel campo della solidarietà e della cultura promuovendo molteplici iniziative volte a tenere vivi i legami tra l’Abruzzo e i concittadini d’oltreoceano che guardano sempre e con grande affetto ai luoghi natii.

Ho avuto la possibilità in questi anni di conoscerne le qualità umane e la grande passione e determinazione nel promuovere la cultura degli italiani nel mondo.

Un uomo generoso, appassionato, legato alla sua terra da uno spirito nobile e sincero, un uomo signorile, infaticabile e tenace come pochi che anche in questo periodo di emergenza non ha mai perso l’ occasione per rivolgere un attenzione particolare alla sua terra natia.

Qualche giorno fa ci siamo sentiti per lo scambio degli auguri natalizi e mi ha manifestato l’intenzione di tornare presto a Sulmona con nuovi e ambiziosi progetti. Aldo di Cristofaro merita a pieno questo importante tributo”.