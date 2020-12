Teramo calcio, riprendono gli allenamenti dopo la sosta natalizia

Domani, mercoledì 30 dicembre, la squadra di Paci comincerà a pensare all’impegno casalingo del 9 gennaio contro l’Avellino

TERAMO – Dopo la sconfitta di Bisceglie riprende la preparazione del Teramo calcio. Ultimo giorno di riposo per i ragazzi di mister Paci. Da domani, mercoledì 30 dicembre, si ricomincerà a lavorare al “Bonolis”, per preparare il primo impegno del 2021, la gara casalinga con l’Avellino, in programma sabato 9 gennaio (ore 17:30) tra le mura amiche.

Il programma settimanale

Mercoledì 30 dicembre: ore 15 (ciclo di tamponi extra in mattinata);

Giovedì 31 dicembre: ore 10; ore 15 (doppia seduta);

Venerdì 1 gennaio: ore 15;

Sabato 2 gennaio: ore 10; ore 15 (doppia seduta);

Domenica 3 gennaio: riposo.

Gli allenamenti saranno a porte chiuse come da normative anti-Covid19.