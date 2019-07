Spoltore, disinfestazione antizanzare nella notte tra il 23 e 24 luglio

SPOLTORE – Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio sono in programma i trattamenti contro le zanzare su tutto il territorio del Comune di Spoltore. La Campagna di disinfestazione 2019 continuerà nei mesi di luglio, agosto e settembre: gli interventi saranno divulgati di volta in volta tramite appositi avvisi sul sito Istituzionale del Comune e con affissioni sul territorio.

Inoltre tramite l’APP Junker scaricabile gratuitamente sul proprio cellulare ogni cittadino riceverà una notifica il giorno precedente al trattamento. La disinfestazione verrà svolta mediante l’utilizzo di atomizzatori per il trattamento di ampie superfici in orari notturni nelle seguenti zone: Villa Raspa, Santa Teresa, Cavaticchi, Villa Santa Maria, Caprara, Via Santa Lucia, Spoltore Capoluogo, Centro Storico. Si invita quindi la cittadinanza a non lasciare finestre aperte, abiti appesi, cibi o animali sui balconi.