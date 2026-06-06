Martinsicuro, sopralluogo a Villa Rosa Sud: proseguono i lavori di difesa costiera e ripascimento

MARTINSICURO – Sopralluogo istituzionale ieri mattina sul litorale di Villa Rosa Sud, dove sono in corso gli interventi di difesa costiera e le operazioni di ripascimento che mirano a contrastare l’erosione marina. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici Umberto D’Annuntiis ha visitato l’area insieme al sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, al consigliere delegato al Turismo e Demanio Umberto Barcaroli e al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani.

La delegazione ha verificato lo stato dei lavori sulle scogliere e il ripascimento dell’arenile, interventi considerati fondamentali per restituire spazio alla spiaggia e garantire maggiore sicurezza agli stabilimenti balneari della zona sud di Villa Rosa. Al sopralluogo erano presenti anche diversi operatori turistici, che hanno sottolineato l’importanza di accelerare le operazioni in vista dell’imminente stagione estiva.

D’Annuntiis ha evidenziato come i lavori siano ormai in fase conclusiva e come l’area presenti già un quadro molto diverso rispetto allo scorso anno, registrando la soddisfazione degli operatori e dei residenti. Sulla stessa linea il sindaco Vagnoni, che ha rimarcato i primi benefici degli interventi strutturali avviati nei mesi scorsi e ha ringraziato la Regione Abruzzo per il sostegno economico e operativo.

Gli amministratori hanno ribadito l’impegno congiunto nel tutelare il litorale e nel garantire condizioni migliori per le attività turistiche, con l’obiettivo di costruire un futuro più stabile per le spiagge di Martinsicuro.