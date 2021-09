Softball, l’Atom’s Chieti ipoteca la Serie A2

Le ragazze teatine si sono aggiudicate la gara 1 in trasferta con la Randazzese. Sabato 25 settembre la gara 2 a Chieti Scalo

CHIETI – Trasferta in Sicilia vittoriosa per le ragazze dell’Atoms’ Softball Chieti, che si sono aggiudicate la prima gara dei playoff di serie B, battendo la Randazzese Softball, con il punteggio di 8-1 (gara chiusa in anticipo al 5° inning). Un successo importantissimo per il Chieti, che ora è avanti nella serie e attende le siciliane in casa, per la seconda gara, in programma sabato 25 settembre (ore 17) sul diamante di Chieti Scalo.

Gara da incorniciare per le ragazze del Chieti, che mettono subito la partita in discesa: alla fine del secondo inning sono già avanti 8 a zero, grazie alle battute valide di Capitanio, Mammarella, Di Santo, Salvatore. Dall’altra parte l’attacco siciliano può fare ben poco contro lo strapotere della lanciatrice dell’Atoms’ Anna Salvatore, che a fine gara avrà concesso appena una valida.

Ma in casa Chieti non c’è tempo per festeggiare: adesso tutta l’attenzione è rivolta a sabato prossimo, quando sul diamante di via Amiterno a Chieti Scalo si giocherà gara 2 (ed eventuale gara 3, a seguire, in caso di pareggio nella serie).

Questo il roster dell’Atoms’ che ha firmato il successo in Sicilia: Marcone (esterno sinistro), Gigante (seconda base), Di Santo (esterno centro), Capitanio (terza base), Mammarella (ricevitore), Di Primio (prima base), Del Sindaco (esterno destro), Salvatore (lanciatrice), Diana (interbase). A disposizione: D’Aviero Giorgia, D’Aviero Giulia, Tatasciore, Terrenzio, Pasqualone. Manager: Loredana Marino, coach: Giancarlo Martella.