Premio Di Nicola 2026: date, sedi, premi e iscrizioni per la 18ª edizione in Abruzzo

PESCARA – Si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 10:00 la 18ª Edizione del Premio “Di Nicola”, una delle competizioni di Matematica più rilevanti in Abruzzo, ispirata ai test di ingresso delle università americane e aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori della regione. La prova si svolgerà in presenza e in contemporanea presso due sedi: IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo, via San Marino 12 e Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara, via Balilla 34

La doppia sede è pensata per favorire la partecipazione degli studenti provenienti da tutte le province abruzzesi.

Cos’è il Premio Di Nicola e a chi si rivolge

Il Premio “Di Nicola” nasce nel 2008 da un’idea del cav. Vincenzo Di Nicola, oggi responsabile del Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital ed ex responsabile Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale dell’INPS.

L’obiettivo è chiaro: stimolare l’interesse dei giovani abruzzesi verso le discipline tecnico-scientifiche, fondamentali nella società contemporanea, e aiutarli a misurarsi con standard internazionali.

La prova non richiede competenze avanzate di calculus: bastano logica, geometria e basi di probabilità, rendendola accessibile a studenti dal 1° al 5° anno.

Premi 2026: importi, categorie e novità

Il montepremi complessivo è di 2.500 € (o equivalente in Bitcoin), così ripartito:

Primo classificato – 1.000 €

Secondo classificato – 500 €

Incentivo Rosa – 700 €

A questi si aggiunge il Premio Imprenditorialità da 300 €, sostenuto da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, destinato allo studente o alla studentessa che dimostrerà spiccate doti imprenditoriali durante il colloquio orale.

Se tali qualità non emergeranno, i 300 € verranno redistribuiti sugli altri tre premi.

Sostegni e contributi

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico sostiene l’iniziativa dal 2022 con 1.000 € e con l’istituzione del Premio Imprenditorialità.

Dal 2021 Danila Di Nicola, dirigente marketing digitale a San Francisco, contribuisce con 300 € destinati all’Incentivo Rosa.

Dal 2024 l’associazione ./cogita ETS affianca il Premio nello sviluppo delle competenze informatiche degli studenti.

Selezione e colloquio orale

Dalla prova scritta saranno selezionati al massimo 7 studenti con i punteggi migliori.

La seconda fase consiste in un colloquio orale in lingua inglese, dedicato alla valutazione della cultura generale che si terrà Lunedì 8 giugno 2026, ore 10:00 presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara.

Il ringraziamento del cav. Vincenzo Di Nicola

Il fondatore del Premio ha espresso gratitudine verso tutti i sostenitori, con un riconoscimento particolare ai dirigenti scolastici: Maria Letizia Fatigati (IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo) e Carlo Cappello (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara)

«Sono onorato del sostegno che tutti forniscono a questa iniziativa: più che per l’aspetto monetario, sono orgoglioso di toccare con mano volontà sane che vogliono far crescere culturalmente e professionalmente gli studenti abruzzesi», ha dichiarato il cav. Di Nicola.

Come partecipare

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito ufficiale premiodinicola.it entro le 23:59 di venerdì 5 giugno 2026.