Maria Orlandi presenta “Non é mai troppo tardi per un sogno” a Francavilla al mare

Sabato 25 settembre la presentazione del libro al Museo Michetti. L’evento sarà ospitato da Abruzzo in Miniatura

FRANCAVILLA AL MARE – Sabato 25 settembre, al Museo Michetti di Francavilla al Mare, sarà presentato il romanzo “Non è mai tardi per un sogno” (Masciulli Edizioni) della giornalista Maria Orlandi.

L’evento sarà ospitato da Abruzzo in Miniatura, parco museale permanente nato dalla “visione” del suo Presidente Livio Bucci, che espone il patrimonio architettonico, storico e culturale della regione, con oltre 100 opere raffiguranti in scala monumenti, chiese e paesaggi identitari dell’Abruzzo.

L’intervista all’autrice sarà condotta da Annalisa Di Tizio, Responsabile Relazioni Esterne di Abruzzo in Miniatura, mentre le lettura saranno affidate a Cristiana Di Michele, Direttrice di Officine del Sapere, centro studi con sede a Pescara e a Francavilla.

A seguire si terrà il concerto del gruppo Note d’Autore, con una selezione delle più belle canzoni cantautoriali italiane.

Sinossi

La storia è ispirata alle boy band di fine anni ’80 – inizio anni ’90, quando l’autrice era una ragazzina che, come tante sue coetanee, seguiva la musica contemporanea. Uno spunto nato durante il secondo inverno di pandemia, dal ritrovato interesse per un gruppo musicale a cui era particolarmente legata. Da questa esperienza di resilienza è nata anche l’amicizia e la collaborazione con Marina Barzaghi, artista che ha realizzato il disegno di copertina del romanzo Non è mai tardi per un sogno.

­­­­­­­­­­­­­­­­­Biografia dell’autrice

Maria Orlandi, nata a Pescara nel 1978, è laureata in Scienze della comunicazione e iscritta all’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Dal 2006 lavora come giornalista e ufficio stampa libero professionista, collaborando con diverse testate giornalistiche regionali e nazionali. Ama la musica, i romanzi di Jane Austen (e non solo), le commedie romantiche e i lieto fine. Ha già pubblicato un libro di poesie dal titolo Un cuore tra gli altri (Ed. Youcanprint). Non è mai tardi per un sogno è il suo primo romanzo.