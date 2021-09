Pescara, proseguono i lavori per la Strada-pendolo

Abbattuto ieri il muro fatiscente noto come “il muro della vergogna”. Masci: “Quest’infrastruttura unirà l’ospedale alla zona della Pineta“

PESCARA – Ieri mattina gli addetti dell’impresa Cocciante, che si è aggiudicata l’appalto della strada-Pendolo per il lotto compreso tra via Tiburtina e Via Salara, ha provveduto ad abbattere l’ultimo tratto del muro fatiscente noto a tutti come “il muro della vergogna”, aprendo alla vista l’intera area dove sorgerà l’asse viario.

Alle operazioni era presente anche il sindaco Carlo Masci, che ha così commentato: “Per anni quest’area, coperta alla vista proprio da questo muro, è stata ricettacolo di sporcizia e di degrado, oltre che di storie di vita drammatiche di senza-tetto ma anche di traffici illegali. Le proteste nell’arco di vent’anni non sono certo mancate, perché una situazione del genere era divenuta insostenibile per la città. Oggi tutto questo si trasforma invece in una realtà viaria importantissima, che collegherà via Lago di Capestrano al quartiere San Donato, dove stiamo realizzando l’altro lotto della Strada-Pendolo. Quest’infrastruttura unirà l’ospedale alla zona della Pineta e sono orgoglioso di assistere come sindaco alla concretizzazione di un sogno. Le procedure sono state ferme per troppo tempo, noi le abbiamo sbloccate procedendo a un piano di espropri senza il quale tutto sarebbe ancora fermo”.

La nuova strada collegherà dunque – dal versante opposto, via Salara Vecchia con la Via Tiburtina Valeria ed avrà una lunghezza di circa 180 metri. Alle confluenze saranno realizzate delle rotatorie per fluidificare il traffico. Conclusione delle opere in calendario per la fine di febbraio.