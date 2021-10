Serie D, Matese-Vastese 1-0: sintesi e tabellino del match

I biancorossi cadono nel finale. Paura per il malore occorso a Tretola, rianimato in campo e trasportato in ospedale: é fuori pericolo

SEPICCIANO – La Vastese perde di misura sul campo del Matese per colpa di una rete messa a segno da El Ouazni nei minuti finali e incappa nella prima sconfitta stagionale dopo i tre pareggi consecutivi.

Gara segnata dalla brutta avventura occorsa al difensore campano 2003 Tretola, per fortuna conclusa a lieto fine perché il giocatore é stato dichiarato fuori pericolo: per lui un malore in campo nel primo tempo che ha reso necessaria la rianimazione da Monza e il successivo trasporto in ospedale. I padroni di casa

Nel primo tempo si é visto un incontro combattuto ed equilibrato. L’unica vera occasione nella prima frazione é capitata sui piedi di Ricci che si trova di fronte a Di Rienzo sprecando per fortuna una ghiottissima occasione. La seconda frazione invece é piuttosto negativa sul piano tattico e agonistico: le occasioni migliori sono per il Matese prima con El Ouazni, poi con Langellotti. Per i biancorossi si segnala solo un gol a gioco fermo annullato a Montesi. Troppo poco, la superiorità nella seconda frazione dei locali si concretizza ì sempre con il pericoloso El Ouazni ad una manciata di minuti dal termine. Passano i minuti, in pieno recupero Langellotti si divora il 2-0 mentre dall’altro lato, all’ultimo minuto, una palla sporca schizza sull’esterno della rete dando l’illusione ottica del pareggio biancorosso. Prossimo impegno all’Aragona contro il Castelfidardo.

Tabellino

MATESE: Del Giudice, Riccio, Setola, Tretola (dal 26’pt Scacco;dal 38’st Modesto), Congiu, Albanese, Fabiano, Ricamato, El Ouazni, Langellotti (dal 47’st Masi), Ricci (dal 23’st Tribelli). A disposizione: Di Libero, Riggio, Buonocore, Modesto, Hafiane, Iannetta, Masi, Tribelli. Allenatore: Corrado.

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci (44’st Marianelli), Altobelli, Di Filippo, Agnello, Montesi (dal 43’ st Lenoci), Scafetta, Monza (dal 32’st Panaioli), Alonzi (dal 34’st Martiniello), Alessandro, Attili (dal 32’st Sansone). A disposizione: Di Feo, Scalise, Romanucci, De Angelis. Allenatore: D’Adderio.

Arbitro: Cevenini di Siena.

Reti: 38’st El Ouazni