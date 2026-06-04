Pescara rafforza il ruolo nella Film Commission Abruzzo: in città le riprese del film L’Aura

PESCARA – Pescara rivendica con forza il proprio ruolo all’interno della Film Commission Abruzzo, un percorso avviato da anni e che oggi trova una conferma concreta. L’assessore alla Promozione del territorio Alfredo Cremonese e il deputato pescarese Guerino Testa ricordano come la città abbia sempre creduto nella necessità di diventare un punto di riferimento stabile per le produzioni cinematografiche, forte della sua identità dinamica, della capacità ricettiva e di un tessuto imprenditoriale in crescita. Già nel 2022, spiegano, il Comune aveva proposto l’apertura di una sede, anche distaccata, della Film Commission proprio a Pescara, convinto che la città avesse tutte le caratteristiche per ospitare un presidio strategico per l’audiovisivo regionale.

Negli ultimi anni, sottolineano Cremonese e Testa, Pescara ha registrato un aumento significativo delle presenze turistiche rispetto al 2019, grazie a una programmazione di grandi eventi e a investimenti mirati nelle strutture ricettive. Un percorso costruito in sinergia con la Regione Abruzzo e con il presidente Marco Marsilio, che ha sostenuto fin dall’inizio la creazione della Film Commission, colmando un vuoto storico e dotando il territorio di uno strumento moderno e competitivo capace di attrarre produzioni nazionali e internazionali.

Il risultato più recente è di grande rilievo: Pescara ospiterà le riprese del film L’Aura, con Marco Bocci, Laura Chiatti e altri interpreti di primo piano. Un traguardo che conferma la crescente centralità della città nel panorama audiovisivo italiano e che rafforza l’obiettivo dichiarato: consolidare il ruolo di Pescara nella Film Commission e sostenere, insieme alla Regione, lo sviluppo di un comparto strategico per l’Abruzzo.