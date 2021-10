Eccellenza, Avezzano – Giulianova 4-2: sintesi e tabellino

Giulianova due volte in vantaggio e altrettante volte recuperato da un gol di Pendenza. A segno anche Dos Santos e Blanco

AVEZZANO – Finisce 4-2 allo Stadio dei Marsi tra Avezzano e Giulianova, al termine di novanta minuti ricchissimi di emozioni. Il match si sblocca dopo soltanto due minuti a favore degli adriatici, grazie ad una rete messa a segno dall’ attaccante Cissè. Due minuti dopo Pendenza pareggia. Al 12′ il Giulianova si riporta di nuovo in vantaggio con Buonavoglia. I biancoverdi allenati da Torti non demordono e al 29′ riportano il risultato in parità con Dos Santos, che, ribatte in rete il calcio di rigore decretato dall’arbitro Pizzi di Bergamo, respinto dal portiere Boccanera.

Nella ripresa i giallorossi si fanno pericolosi in due occasioni ma entrambe le volte é il palo a dire no. Al 29′ Pendenza porta in vantaggio i marsicani; la rete di Martin Blanco nei minuti di recupero sigilla il risultato. L’Avezzano, che ora vanta 16 reti all’attivo in cinque partite, conferma di avere un attacco che può far male.

Tabellino:

AVEZZANO: Venditti M., Puglielli J., Lombardo, Kras, Albanese, Zanon, Selle, Tariuc, Dos Santos, Catalli, Pendenza A disposizione: Di Girolamo M., Besana M., Di Gianfelice, Pelino, Laguzzi, Bisegna, Braghini, Blanco, Di Paolo Fr. Allenatore: Antonio Torti

GIULIANOVA: Boccanera, Lenoci, La Barba, Giglio, Rinaldi, Sciarretta, Buonavoglia, Di Paolo Fe., Persiani, Cerasi, Cissè A disposizione: Di Giosia, Moscianese, Bontà, Maffione, Traini, Di Giuseppe, Coia, Barlafante, Africani Allenatore: Luciano Cerasi

Reti: Cissè (Giulianova) al 2° p.t. , Pendenza (Avezzano) al 4° p.t., Buonavoglia (Giulianova) al 12° p.t., Dos Santos (Avezzano) al 29° p.t., Pendenza (Avezzano) al 29° s.t., Blanco (Avezzano) al 47° s.t.

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Assistenti: Gianmarco Cocciolone di L’Aquila e Federico Zugaro di L’Aquila