PESCARA – Oggi, presso l’ Archivio di Stato di Pescara, si è tenuta la mostra storico-documentaria “Le storie delle donne nelle carte d’Archivio: Filomena Delli Castelli – Ondina Valla, due percorsi di vita”. La manifestazione si è inserita nell’ambito degli eventi previsti in tutta Italia in occasione della Domenica di carta 2021, l’iniziativa del MiC, giunta alla sua undicesima edizione, che quest’anno ha avuto per tema “Le donne nelle carte d’Archivio”. La mostra, organizzata grazie alla collaborazione tra l’Archivio di Stato di Pescara e la Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e Molise con il patrocinio del Comune di Montesilvano, ha avuto un grande successo di pubblico.

La mostra è stata preceduta da una serie di interventi che hanno illustrato le figure di Filomena Delli Castelli ed Ondina Valla sotto il profilo umano e storiografico.

Sono intervenuti:

– la prof.ssa Sara Follacchio, che ha illustrato il tema sport e mondo femminile all’inizio del Novecento e durante l’epoca fascista, con un approfondimento sulla figura di Ondina Valla;

– il dott. Luigi de Lucchi, figlio di Ondina Valla, che ha presentato l’Archivio Valla e approfondito aspetti inediti della vita della prima campionessa olimpionica italiana;

– la dott.ssa Alessandra Portinari, con una relazione sulla figura storica di Filomena Delli Castelli;

– il Sindaco di Montesilvano, Ottavio de Martinis, con una presentazione delle iniziative dell’on. Delli Castelli al tempo del suo mandato di sindaco di Montesilvano negli anni Cinquanta;

– l’assessore dott.ssa Sandra Santavenere con una riflessione sul ruolo delle donne in politica.

Hanno coordinato l’iniziativa la dott.ssa Tiziana di Zio per la sovrintendenza Archivistica e la dott.ssa Silvia Iovane, direttore dell’Archivio di Stato di Pescara. All’evento era presente anche il prefetto di Pescara dott. Giancarlo di Vincenzo.