Serie C, Teramo – Paganese 2-1: highlights, sintesi e tabellino

Gli ospiti passano in vantaggio con Ilari e raddoppiano con Pinzauti; chiudono i dieci per l’espulsione di Piacentini. Domenica il Catanzaro

TERAMO – Finisce 2-1 allo Stadio “G. Bonolis” tra Teramo e Paganese. Settimo successo casalingo in campionato per il Diavolo che gioca un’ora perfetta per intensità e voglia di vincere; i gol portano la firma di Ilari e Bombagi. Nella ripresa i biancorossi sfiorano più volte il tris e sono bravi a superare le difficoltà dovute all’infortunio di Pinzauti e l’inferiorità numerica per l’espulsione di Piacentini. Nel prossimo turno i biancorossi nuovamente al Bonolis ospiteranno alle ore 15 il Catanzaro.

Highlights della partita



Cronaca del match

Parte subito forte il Teramo con la conclusione dal limite di Santoro deviata in angolo. Al 18′ arriva il gol del vantaggio: cross di Costa Ferreira, con Ilari bravo ad addomesticare palla in piena area ed a trafiggere Baiocco. Nove minuti dopo il raddoppio: Pinzauti si libera del marcatore e serve l’inserimento centrale di Bombagi, perfetto per tempismo, per il 2-0. Il primo tempo si chiude con due occasioni di fare tris, con Pinzauti e Bombagi.

A inizio ripresa Santoro parte da metà campo dall’esterno, converge, salta avversari ma davanti al portiere ospite preferisce passare in mezzo anzichè tirare in porta; la difesa libera. Al 6′ Pinzauti che salta due avversari, si trova davanti a Baiocco, con la sfera che sfiora il secondo palo. Al 26′ prima e unica azione della Paganese: tiro di Mendicino da furi area che costringe Lewandowski ad un gran tuffo. Nel finale si fa male Pinzauti, che subisce un colpo al volto e viene espulso Piacentini.

Le dichiarazioni di Paci nel dopo gara

Dopo il ritorno al successo contro la Paganese, superata anche nel match di andata e sempre sconfitta a Teramo, questa l’analisi offerta dal tecnico Paci: «Godiamoci una vittoria importante, giunta al termine di una gran gara, nella quale si è rivista una forte pressione, ma non è stata una partita perfetta, perchè abbiamo commesso errori evitabili, come nel caso dell’espulsione. Non è stato un pre-gara tranquillo, perchè sapevamo di dover vincere a tutti i costi: ci sono dei momenti nella vita, sportiva e non, in cui devi far vedere di che pasta sei fatto e i ragazzi sono stati bravi a sfruttare l’occasione, rispondendo in maniera incredibile e sono felice per loro perchè si allenano sempre al meglio in settimana ed hanno valori importanti. E’ un altro piccolo passo in avanti, ma la strada rimane lunga e complicata. Ora non abbiamo più possibilità di sbagliare dopo i due mesi precedenti. Oggi abbiamo affrontato un avversario forte, ben guidato e in forma. Bombagi? Era in diffida, se non avesse preso il cartellino oggi, sarebbe avvenuto in un’altra occasione, dispiace perderlo in un momento di splendida forma, ma rientrerà a Catania, sono più adirato per l’espulsione di Piacentini. E’ fondamentale aver potuto schierare lo stesso undici per due partite consecutive: questa squadra ha degli equilibri che vanno preservati e questa formazione ci offre determinate garanzie».

Il tabellino

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Ferreira P. (dal 37′ st Soprano M.), Ilari C., Lewandowski M. (P), Piacentini M., Pinzauti L. (dal 17′ st Mungo D.), Santoro S., Tentardini A., Vitturini D.. A disposizione: Bellucci N., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Lombardi L., Mungo D., Soprano M., Trasciani D.

PAGANESE: Baiocco P. (P), Carotenuto G. (dal 18′ st Mendicino E.), Diop A., Gaeta D. (dal 1′ st Guadagni G.), Onescu D. (dal 41′ st Bonavolonta A.), Raffini S., Sbampato E., Schiavino M. (dal 18′ st Cicagna E.), Sirignano C., Squillace T. (dal 1′ st Bramati F.), Zanini M.. A disposizione: Antezza S., Bonavolonta A., Bovenzi N. (P), Bramati F., Campani M. (P), Cicagna E., Curci A., Di Palma M., Esposito G., Guadagni G., Mattia S., Mendicino E.

Reti: al 18′ pt Ilari C. (Teramo), al 27′ pt Bombagi F. (Teramo).

Ammonizioni: al 9′ pt Piacentini M. (Teramo) al 36′ pt Gaeta D. (Paganese), al 12′ st Schiavino M. (Paganese), al 17′ st Raffini S. (Paganese).