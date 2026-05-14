Abruzzo celebra la Giornata del Made in Italy: formazione, imprese e innovazione

CHIETI – In Abruzzo si è celebrata la Giornata del Made in Italy, un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle imprese, delle competenze e della formazione come leve strategiche per lo sviluppo del territorio. L’evento, ospitato a Chieti Scalo, ha ribadito il ruolo del Made in Italy come sintesi di tradizione, innovazione e qualità produttiva, con un focus particolare sul coinvolgimento di scuole, ITS, studenti e filiere professionali.

Formazione e imprese: un asse decisivo per la trasformazione industriale

Al centro del confronto è emerso il legame sempre più stretto tra formazione tecnica e sistema produttivo, considerato essenziale per sostenere la trasformazione industriale e digitale in corso.

L’Abruzzo è stato indicato come un territorio capace di rafforzare il proprio sviluppo puntando su: innovazione, trasferimento tecnologico, filiere produttive integrate, competenze qualificate.

Una strategia che mira ad attrarre investimenti, sostenere la competitività delle imprese e creare occupazione qualificata.

Durante la giornata è stato sottolineato come il Made in Italy rappresenti un patrimonio culturale ed economico che unisce saper fare, innovazione tecnologica e valore territoriale.

L’Abruzzo, grazie alla sua rete di PMI, distretti produttivi e realtà formative, si conferma un territorio in grado di contribuire in modo significativo alla crescita nazionale.