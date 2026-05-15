Meteo Abruzzo weekend dal 15 al 17 maggio 2026: tempo instabile

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel corso del weekend dal 15 al 17 maggio una nuova perturbazione porterà maltempo diffuso e forti venti. Temperature in calo e ventilazione a tratti intensa.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 15 maggio 2025

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umide che determina un peggioramento serale con deboli piogge, dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare mosso.

Sabato 16 maggio

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare mosso.

Domenica 17 maggio

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare da mosso a poco mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (15-17 maggio 2026)

PESCARA

VEN – min 15° max 24°

SAB – min 14° max 18°

DOM – min 12° max 20°

CHIETI

VEN – min 11° max 21°

SAB – min 11* max 17°

DOM – min 9° max 19°

TERAMO

VEN – min 12* max 20°

SAB- min 11° max 17°

DOM – min 8° max 19°

L’AQUILA

VEN – min 10° max 15°

SAB – min 8° max 13°

DOM – min 6° max 17°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.