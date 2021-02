Elezione portavoce provinciali Pd Abruzzo: ecco come é andata

Rapa, Di Giovannantonio, Nannarone e Cermignani sono le quattro elette Conferenza abruzzese delle Donne Democratiche

REGIONE – Completato l’assetto della Conferenza abruzzese delle Donne Democratiche: sono state elette le quattro portavoce provinciali. Sono Francesca Cermignani (Pescara), Maria Fatima Di Giovannantonio (Teramo), Teresa Nannarone (L’Aquila) e Marta Rapa (Chieti). Lorenza Panei, portavoce regionale, augura loro “buon lavoro, è un passo molto importante: il cambiamento non può che iniziare dai territori. Rafforziamo la squadra per gli obiettivi su cui abbiamo iniziato a lavorare, nel rispetto del principio della parità di genere e della tutela dei diritti delle donne, in tutti i campi. C’è molto da fare ma il coraggio, la passione e le competenze non mancano di certo”.

Quella abruzzese è la prima Conferenza regionale delle Democratiche ad aver eletto tutte le portavoce provinciali.

Nell’immagine a partire dall’alto a sinistra in senso orario: Rapa, Panei, Di Giovannantonio, Nannarone e Cermignani.