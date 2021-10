Serie C, Pistoiese – Teramo 1-2: sintesi, highlights e tabellino

Prima vittoria stagionale per in biancorossi, che in sedici minuti vanno in doppio vantaggio e portano a casa tre punti importantissimi

TERAMO – Dopo sette minuti di recupero il Teramo espugna il campo della Pistoiese a distanza di 45 anni dall’ultima occasione. A decidere il match la fulminea partenza biancorossa con le due marcature di Viero e Malotti nei primi sedici minuti del confronto. Tre punti conquistati nonostante gli infortuni di Viero e Rosso. Vediamo nei dettagli come é andata.

Highlights

Cronaca del match

Biancorossi in vantaggio al 7′ con un bel tiro a giro di Viero imparabile per l’estremo difensore di casa. Al 16′ arriva il raddoppio: dialogano splendidamente in ripartenza Bernardotto e Malotti, con il secondo che trova l’angolino con un rasoterra teso che non lascia scampo al portiere toscano. Al 24′ ancora Teramo protagonista: da calcio d’angolo, schema a premiare l’inserimento di Hadziosmanovic, ma il suo tiro termina alto. Al 35′ arriva il primo squillo dei biancorossi: tiro di Castellano sull’esterno della rete, primo squillo degli arancioni. Tre minuti dopo ottimo inserimento di Cuccurullo, dal limite dell’area chiama alla parata centrale Pozzi. Al 40′ rispondono i padroni di casa con sponda aerea di Vano per il tiro di Pinzauti respinto da Tozzo; sugli sviluppi di calcio d’angolo, Gennari di testa supera Tozzo. Al 13′ della ripresa rande giocata di Malotti per Bernardotto che si trova a tu per tu con Pozzi che gli respinge la prima battuta, poi il suo tiro-cross non incontra compagni di squadra pronti a ribadire in rete. Al 35’incredibile occasione sciupata per il tris: su lancio di Arrigoni, intelligente sponda di Bernardotto a favorire la conclusione di Birligea che calcia largo a porta sguarnita.

Mister Guidi a fine partita

Dalla sala stampa del “Melani”, tutta la soddisfazione del mister Guidi per un exploit esterno che mancava in campionato da sette mesi e, a Pistoia, da 45 lunghi anni: «Abbiamo veramente approcciato in maniera positiva al match. I ragazzi sono stati bravi perché sono andati alla ricerca di quegli spazi che ci aavrebbe concesso la Pistoiese. Il rammarico a fine primo tempo era che avremmo dovuto chiuderla, invece dopo la mezzora non abbiamo mostrato la stessa ferocia. Nella ripresa è stata una partita completamente diversa e siamo stati bravi perché abbiamo concesso poco e sprecato due occasioni importanti. Siamo contenti per aver dato continuità di risultati e per aver sfatato un campo storicamente ostico come quello di Pistoia. Gli infortuni? Viero aveva già accusato quel fastidio durante gli allenamenti, l’avevo scelto perché le sue caratteristiche oggi potevano aiutarci, con un doppio costruttore visto che Arrigoni sarebbe stato bloccato dal loro trequartista, ma non dovrebbe essere nulla di grave; il fastidio all’adduttore di Rosso andrà invece valutato con più attenzione. Fortunatamente per la prossima gara dovremmo recuperare Soprano e Mungo oltre ai reduci dagli impegni con le Nazionali. È la vittoria del gruppo per un semplice motivo: cambiano i protagonisti, ma la squadra non perde l’identità, nonostante una linea difensiva giovanissima e con diversi under in campo. Tutto torna, avremmo già meritato di avere qualche punto in più, mi fa piacere che i tre punti odierni siano arrivati dopo una partita più “sporca”, ma la ferita con la Vis Pesaro rimane. Con il Presidente ci siamo abbracciati negli spogliatoi, c’è grande soddisfazione. Ora, però, dobbiamo subito concentrarci verso il Gubbio, contro una squadra costruita per il vertice».

Tabellino

PISTOIESE (4-3-1-2): 1 Pozzo, 3 Sottini (dal 44′ st 29 D’Antoni), 6 Sabotic (Vk), 21 Gennari (K), 42 Moretti (dal 21′ st 94 Mezzoni); 11 Romano, 4 Santoro (dal 1′ st 33 Martina), 88 Mal (dal 21′ st 10 Stijepovic); 8 Castellano; 9 Vano, 20 Pinzauti (dl 32′ st 99 Ubaldi). A disposizione: 12 Toselli, 50 Donini, 15 Basani, 23 Tempesti, 24 Tramacere, 27 Minardi, 31 Deratti. Allenatore: Sassarini.

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 2 Hadziosmanovic, 19 Bellucci, 26 Piacentini (Vk), 23 Rillo; 8 Viero (dal 27′ 16 Rossetti), 6 Arrigoni (K), 24 Cuccurullo; 7 Malotti, 9 Bernardotto (dal 45+1′ st 28 Fiorani), 20 Rosso (dal 4′ st 21 Birligea). A disposizione: 22 Agostino, 10 Mungo, 17 Surricchio, 27 Furlan, 30 Di Dio, 33 Montaperto. Allenatore: Guidi.

Arbitro: sig. Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistenti: sigg. Rosario Caso di Nocera Inferiore (SA) e Rosario Antonio Grasso di Acireale (CT).

Quarto ufficiale: sig. Lorenzo Vacca di Saronno.

Reti: al 7′ Viero (T), al 16′ Malotti (T), al 40′ Gennari (P).

Ammonizioni: Sottini (P), Pinzauti (P), Castellano (P), Bernardotto (T), Sabotic (P), Tozzo (T), Gennari (P), Mungo (T).

Espulsioni: Gatta (T).

Recupero: 2’nel primo tempo e 7′ nella ripresa.