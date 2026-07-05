Sanità Abruzzo, Liris: “CREA conferma il miglioramento percepito dai cittadini”

L’AQUILA – Il senatore Guido Liris commenta con soddisfazione i risultati della 14ª edizione del Rapporto CREA Sanità, che colloca l’Abruzzo tra le regioni italiane in cui i cittadini percepiscono con maggiore evidenza un miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria. Un dato che, sottolinea Liris, arriva da un organismo autorevole e indipendente, rappresentando un riconoscimento significativo del lavoro svolto negli ultimi anni dal centrodestra alla guida della Regione.

Secondo il rapporto, oltre un cittadino su quattro rileva un miglioramento dei servizi sanitari. Le aree in cui la percezione positiva risulta più marcata riguardano la disponibilità dei farmaci, l’assistenza ospedaliera, la prevenzione, la medicina territoriale e le prestazioni ambulatoriali. Indicatori che, per Liris, dimostrano come investimenti, programmazione e riforme abbiano iniziato a generare effetti concreti sul sistema sanitario regionale.

Il documento CREA evidenzia inoltre performance superiori alla media nazionale in ambiti strategici come innovazione tecnologica, appropriatezza delle cure, assistenza domiciliare, equità nell’accesso alle prestazioni ed esiti di salute. Risultati che, afferma il senatore, non sono frutto del caso ma di una visione di lungo periodo e del lavoro costante della Giunta regionale, dell’assessorato alla Sanità, delle aziende sanitarie e degli operatori del settore.

Liris riconosce che il percorso non è concluso e che restano sfide importanti: dalla riduzione della mobilità passiva al rafforzamento della medicina territoriale, fino alla diminuzione dei tempi di attesa. Tuttavia, la consapevolezza delle criticità permette di affrontarle con serietà, forti del segnale positivo che arriva dai cittadini.

“Quando i dati certificano un miglioramento della qualità dei servizi e della fiducia dei cittadini – conclude Liris – è doveroso riconoscere il valore del lavoro svolto. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare il sistema sanitario abruzzese, affinché possa garantire prestazioni sempre più efficienti, moderne e vicine ai bisogni delle persone.”