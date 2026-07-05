Autovelox Luglio 2026 in Abruzzo: ecco dove trovarli

REGIONE – Nel mese di Luglio 2026 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettronici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Elice: controlli mirati sulla SP 2 Lungofino

L’Ufficio di Polizia Locale di Elice ha annunciato che il 9 e il 14 luglio saranno attivi autovelox senza contestazione immediata lungo la SP 2 Lungofino, nel tratto compreso tra il km 17+500 e il km 19+500, includendo le aree abitate di Madonna degli Angeli e Quattrostrade. Le verifiche si svolgeranno nella fascia oraria 08:00 – 20:00, con possibili variazioni per esigenze operative.

Ancarano, Basciano, Bellante, Campli: controlli diffusi sul territorio

Il mese di luglio sarà particolarmente intenso anche nei comuni della provincia di Teramo. Ad Ancarano, gli autovelox saranno presenti in diverse giornate sulla SP 57 in contrada Casette, su via Giovanni XXIII, sulla SP 1 Bonifica del Tronto e su via Massoni.

A Basciano, la Polizia Municipale monitorerà la SS 150 ai km 25 e 27, mentre a Bellante gli strumenti di rilevazione saranno posizionati sulla SS 80 (km 87–90+200) e sulla SP 262 in contrada Casalena.

A Campli, i controlli interesseranno la SS 81 a Campovalano e la SP 17, con giornate dedicate alle località di Pagannoni e Floriano. Anche Canzano intensificherà le verifiche sulla SS 150, con controlli programmati per quasi tutto il mese.

Montorio, Morro d’Oro, Mosciano, Notaresco: attenzione alle principali arterie

A Montorio al Vomano, gli autovelox saranno attivi sulla SS 80 in numerose date, mentre un controllo specifico è previsto il 19 luglio sulla SS 150.

A Morro d’Oro, la SS 150 sarà monitorata ai km 6+300 e 7+700, mentre a Mosciano Sant’Angelo le verifiche interesseranno viale della Pace, la SS 80 a Selva Piana e alcune vie del centro urbano.

A Notaresco, la SS 150 sarà sorvegliata in due diversi punti chilometrici, con un calendario particolarmente fitto che copre quasi tutto il mese.

Controlli anche a Penna Sant’Andrea, sulla SS 150 e sulla SS 81, e a Teramo, dove l’autovelox sarà attivo nella zona di Piano d’Accio lungo la SS 80.

Tossicia e le verifiche della Polizia Stradale

A Tossicia, la SS 150 sarà monitorata a Petrignano in dieci diverse giornate.

La Polizia Stradale, invece, effettuerà controlli con telelaser su alcune delle principali arterie regionali: la SS 16 a Martinsicuro, la SS 80 sul raccordo Teramo-mare, la SS 81, la SP 28 Atri-Pineto e la SP 1 Bonifica del Tronto.

Nuove installazioni: Pescara e Teramo

Tra le novità più rilevanti del mese, spiccano i quattro nuovi autovelox con sistema Tutor installati sulla circonvallazione di Pescara, lungo la variante della SS 16 tra la galleria San Giovanni e l’uscita Spoltore. Il limite è fissato a 90 km/h.

La Prefettura di Teramo ha inoltre aggiornato i decreti autorizzativi per l’uso di dispositivi fissi e mobili, confermando presidi importanti sulla SP 3 di Sant’Anna e sulla SP 8 del Salinello.

Aggiornamenti costanti

I calendari ufficiali delle postazioni autovelox in Abruzzo vengono aggiornati settimanalmente dalla Polizia di Stato e dai singoli Comuni. Gli automobilisti possono consultare le tratte monitorate attraverso il portale istituzionale della Polizia o i servizi di informazione sulla viabilità come Luceverde Autovelox.