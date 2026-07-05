Eventi Abruzzo Luglio 2026: i principali appuntamenti del mese

REGIONE – Luglio 2026 si apre in Abruzzo con un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano sagre storiche, rievocazioni, grandi concerti, festival culturali e mostre di livello internazionale. Un mese che racconta l’identità della regione attraverso i suoi prodotti tipici, le tradizioni pastorali, la devozione dei borghi e una proposta artistica sempre più ricca e contemporanea.

Sagre e tradizioni gastronomiche: il cuore dell’estate abruzzese

La prima metà di luglio è dominata dai sapori dei borghi. A Campli si parte con la Festa del Peperone (1–5 luglio), seguita dalla storica Sagra delle Fregnacce al Bivio (2–5 luglio). Nel pescarese, Serramonacesca celebra l’arrosticino, mentre Turrivalignani propone la Sagra della Pizza Fritta e Arrosticini (3–5 luglio).

Il weekend porta con sé la Fiera della Pastorizia di Piano Roseto, uno degli eventi simbolo della cultura montana abruzzese. Dal 6 al 12 luglio riflettori puntati su Campovalano con la Sagra del Tartufo, mentre il 10 e 11 luglio Prezza dedica due giornate all’Aglio Rosso di Sulmona, eccellenza della Valle Peligna.

Tra l’8 e il 12 luglio l’arte incontra la birra con Pinta tra i Dipinti, mentre Corropoli ospita la Sagra della Birra Artigianale (10–12 luglio). Chiude la prima metà del mese Spontanea Abruzzo Summer, dedicata ai vini naturali e all’agricoltura sostenibile.

La seconda parte di luglio si concentra sui prodotti identitari dell’entroterra: la Sagra del Baccalà e dell’Aglio Rosso nel territorio di Sulmona e le Sagre della Ventricina nel Vastese. Dal 16 al 19 e dal 24 al 27 luglio Colledara celebra la Frittella Ornanese, mentre Sant’Omero chiude il mese con la storica Sagra del Baccalà (20–26 luglio).

Rievocazioni storiche: il fascino del passato

Il 25 e 26 luglio Sulmona torna indietro nel tempo con la Giostra Cavalleresca, la più importante rievocazione rinascimentale d’Abruzzo. L’11 luglio Corfinio ospita Viteliu – Il giuramento dei Popoli Italici, mentre Mozzagrogna (4–5 luglio) propone la Rievocazione della Trebbiatura, un viaggio nella civiltà contadina del Novecento.

Feste patronali: la devozione nei borghi

Il 14 e 15 luglio Bucchianico festeggia San Camillo de Lellis, mentre Paglieta celebra San Giusto il 14 luglio. Nei primi giorni del mese Corvara rende omaggio alla Madonna di Costantinopoli, con riti e tradizioni che si tramandano da generazioni.

Concerti e grandi eventi musicali

L’estate musicale abruzzese è tra le più ricche d’Italia. L’8 luglio Pescara accoglie Zucchero allo Stadio Adriatico, mentre il 16 luglio Tommaso Paradiso si esibisce allo Stadio del Mare con ingresso gratuito. Il 25 luglio torna La Notte dei Serpenti, lo spettacolo dedicato alla cultura popolare abruzzese.

Dal 12 al 19 luglio la città ospita Pescara Jazz 2026, con artisti internazionali come Kurt Elling (14 luglio). A Francavilla al Mare, metà mese è dedicata allo Shock Wave Festival, con Frah Quintale, Maria Antonietta & Colombre (17 luglio) e Caparezza (18 luglio). Per tutto luglio prosegue Estatica 2026, la rassegna di musica, teatro e cabaret al Porto Turistico.

Festival culturali e grandi mostre

L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, propone un cartellone eccezionale con I Cantieri dell’Immaginario (4 luglio – 6 agosto). Tra gli appuntamenti della prima metà del mese: Giovanni Allevi (7 luglio), Gaetano Curreri (9 luglio), il podcast “Tintoria” (10 luglio) e il Trio di Stefano Bollani (11 luglio).

Le mostre arricchiscono ulteriormente l’offerta culturale:

La Visitazione di Raffaello, tornata in città dopo 400 anni, al Castello Cinquecentesco.

Ai Weiwei: Aftershock, grande retrospettiva al MAXXI L’Aquila.

ARTEPARCO 2026, dedicata a Hilario Isola.

Continuità e divergenze (1930–1960) a Palazzo ONMI.

Contaminazioni, mostra fotografica contro la guerra a Palazzo Camponeschi.

A Pescara, l’Imago Museum ospita Il volto dell’invisibile, dedicata al mistero della Vera Icona. Il Museo delle Genti d’Abruzzo propone LUCE 3.0 (7–8 luglio) e TENET – L’Arte dell’Inganno fino al 5 luglio.

A Teramo, fino al 15 luglio, una doppia esposizione celebra la fotografia d’avanguardia di Foschi, tra Biblioteca Melchiorre Dèlfico e Università.