San Giovanni Teatino, interramento ferrovia: incontro per illustrare il progetto

Martedì prossimo, 2 ottobre, nella sala consiliare, alle ore 20.30 l’amministrazione Marinucci incontra associazioni, comitati e cittadini per illustrare le tavole del progetto

SAN GIOVANNI TEATINO – Il progetto di interramento del tracciato ferroviario nel centro urbano di Sambuceto sarà illustrato e condiviso con le associazioni, comitati e cittadini nell’incontro pubblico che l’Amministrazione Marinucci ha organizzato per martedì 2 ottobre 2018, nella sala consiliare del Comune a partire dalle ore 20.30.

“Lo Studio di fattibilità per lavori di interramento della linea ferrovia Pescara-Sulmona al Km. 5+800 nel comune di San Giovanni Teatino consegnatoci da RFI lo scorso martedì – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – rappresenta un grande risultato per la mia amministrazione e per una comunità che ha dato già molto, in termini di territorio, allo sviluppo dell’area metropolitana, dall’aeroporto d’Abruzzo all’asse attrezzato che di fatto divide un’intera zona. Il raddoppio del tracciato ferroviario, così come previsto dal Masterplan Abruzzo, non solo avrebbe reso più netta la frattura nel cuore di Sambuceto, ma avrebbe anche comportato la soppressione del passaggio a livello di corso Italia, unico collegamento certo nel centro urbano della nostra città, in caso di allagamento dei sottopassi a causa di precipitazioni alluvionali sempre più frequenti. Lo studio di fattibilità è l’opportunità di ‘ricucire’ il centro di Sambuceto. Inoltre rappresenta la conferma della nostra lungimiranza quando, nella Variante al PRG, abbiamo previsto proprio l’interramento di circa 700 metri di ferrovia, tanti quanti ne prevede il progetto elaborato dai tecnici di RFI. La superficie potrà essere recuperata a verde attrezzato e a percorsi ciclopedonali. Ora – conclude Marinucci – solleciteremo RFI, Regione e Governo nazionale perchè si arrivi presto al finanziamento e alla realizzazione di questo studio di fattibilità”.

Il progetto consegnato da RFI prevede due rampe d’ingresso, di 1.178 metri ciascuna, al tratto interrato di 710 metri, per un intervento che interessa complessivamente 3.066 metri.

All’incontro di martedì sera, aperto al pubblico, sono state invitate associazioni e comitati, come “Paese Comune”, “Abruzzo Social Forum” e “No Ferrovia, Si Strada Verde”, che in primavera aveva raccolto oltre 2mila firme contro l’ipotesi di soppressione del passaggio a livello. Il Sindaco Marinucci, l’assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta, i tecnici del Comune e gli altri componenti la Giunta comunale, illustreranno gli elaborati progettuali che sono stati consegnati da RFI in supporto informatico lo scorso25 settembre.