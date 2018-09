Teramo calcio, Zichella: “Occorre trovare un’identità di squadra”

TERAMO – Il tecnico del Teramo, Zichella, è intervenuto nella conferenza stampa dello stadio “Bonolis” alla vigilia della sfida casalinga di campionato di domani pomeriggio contro il Gubbio:

«É sempre importante vincere, specialmente quando le prestazioni sono positive, perchè poi capiterà di disputare partite meno buone. Speranza? É convocato, ma ci ragioneremo meglio io e lui direttamente domani: vedremo se rischiarlo o meno, anche se sono sempre contrario a queste situazioni, perchè per noi è fondamentale e non vorrei perderlo per troppo tempo.

Il Gubbio? Nasce con il 4-3-3, ma nell’ultima fase della gara più recente ha cambiato pelle in 5-3-2. Sto portando avanti un determinato progetto: trovo riduttivo giocare sempre con gli stessi undici, con gli altri quindici seduti sempre in panchina, non voglio dividere il team in due gruppi distinti. Tra l’altro, non so se dovuto ai troppi impegni ravvicinati, ma nell’ultimo turno l’Imolese ha perso due calciatori per infortunio durante la partita. Voglio allenare tutti allo stesso modo e poi in base allo stato di forma dei singoli, opererò di conseguenza.

É chiaro che occorre trovare un’identità di squadra, ma sono troppo poche le partite ufficiali disputate per averne una già chiara. Si migliora giocando, non solo allenandosi. Si lavora sugli errori per cercare di eliminarli. E aggiungo una cosa: i più attenti avranno notato che in tre gare abbiamo subìto un solo cartellino giallo, ma non certamente perchè non abbiamo carattere, anzi, si tratta solo di essere intelligenti in determinate circostanze e stare sempre sul pezzo.

Gli attaccanti? I gol me li aspetto da tutti, e poi devono essere più bravi gli altri reparti nel saperli innescare. L’importante è portare avanti delle proprie idee con coerenza, perchè poi devo rendere conto alla società, ai calciatori ed anche ad una città che ci segue sempre con estrema passione».

I CONVOCATI

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Pacini.

DIFENSORI: 21 Altobelli, 23 Caidi, 2 Fiordaliso, 24 Mantini, 13 Mastrilli, 26 Piacentini, 6 Speranza, 27 Ventola, 3 Vitale.

CENTROCAMPISTI: 10 De Grazia, 18 Persia, 4 Ranieri, 20 Spighi, 5 Zenuni.

ATTACCANTI: 11 Bacio Terracino, 19 Barbuti, 17 Cappa, 9 Di Renzo, 7 Fratangelo, 14 Piccioni, 16 Zecca.

Foto della conferenza stampa fonte sito ufficiale Teramo Calcio