San Giovanni Teatino, Consiglio comunale: votata mozione di sicurezza

SAN GIOVANNI TEATINO – Giovedì 27 giugno 2019 votata all’unanimità la mozione di sicurezza. Di seguito le dichiarazioni del Sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, dell’assessore Roberto Ferraioli e della capogruppo di progetto Comune Gabriella Federico.

“La sicurezza è un tema che non può dividere. Oggi in Consiglio Comunale – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – abbiamo accolto la mozione dell’opposizione sull’implementazione del sistema di videosorveglianza, sottolineando come la mia Amministrazione avesse già in programma di potenziare l’utilizzo delle telecamere a maggiore copertura del territorio. Molti dei luoghi sensibili della nostra città, come le scuole, i parchi e la piscina comunale, sono già dotati di telecamere, quindi andremo ad integrare il sistema già esistente, favorendo il più possibile il monitoraggio delle diverse aree e la pianificazione dei controlli”.

“Alle contrapposizioni e alle continue alzate di scudi dell’opposizione, la maggioranza, con uno stile diverso di governo – dichiara la capogruppo di Progetto Comune Gabriella Federico – oggi ha risposto accogliendo la mozione sull’implementazione del sistema di videosorveglianza, impegnandosi inoltre ad associare al sistema delle telecamere un’opera continua di monitoraggio dei punti sensibili e di pianificazione dei controlli, con una maggiore presenza fisica delle forze dell’ordine, perché la telecamera può registrare un atto vandalico ma non sempre può prevenirlo. Ricordiamo che attualmente, sul territorio, operano diverse telecamere in punti sensibili e che, quindi, la maggioranza ha approvato un’integrazione del sistema già esistente”.

“Sul territorio di San Giovanni Teatino – dichiara l’assessore alla polizia Locale Roberto Ferraioli – sono accese 28 telecamere di videosorveglianza, nei luoghi più sensibili, come i plessi scolastici, la piscina comunale nella Cittadella dello Sport, l’area “rimessa del Comune” in zona PIP di via Bolzano e i due parchi “Baden Powell” e “120 alberi. Inoltre mi sono già attivato con il presidente della SGS Alessandro Feragalli per l’acquisto di due ‘fototrappole’ che a breve saranno accese su zone del territorio dove abbiamo scoperto, o ricevuto segnalazioni, di abbandoni abusivi di rifiuti”.