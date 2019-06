Si svolgerà nel weekend del 29 e 30 giugno a Pescara la quinta tappa del tour dedicato all’esordiente disciplina olimpionica

PESCARA – Weekend di sport a Pescara e in particolare nella vetrina di Piazza della Rinascita che diventerà un grande campo di Basket 3X3. Tappa del Bayer Fibs Italian Tour, evento sportivo dedicato all’esordiente disciplina olimpionica a Tokio 2020. La cittadina adriatica tra le otto che ospitano questa competizione assieme a Milano, Sanremo, Bolzano, Venezia, Livorno, Torino e Salerno

Si tratta anche del primo evento del quinquennio di amministrazione di Carlo Masci, con una vetrina su Sky Sport di tutto rispetto, in una trasmissione dedicata che va in onda ogni giovedì. Numerosi cestisti di tutta Italia saranno protagonisti nel villaggio sportivo che sarà allestito in piazza e targato Free Italian Streetball.

L’evento è coordinato da Simone D’Angelo, responsabile regionale per la FISB: “Tanta gente arriverà a Pescara per la prima volta, alloggerà nelle nostre strutture, consumerà nei nostri ristoranti e darà vita a quel turismo sportivo di cui la nostra città ha bisogno in tutti i periodi dell’anno”.

Partner del calibro di Bayer e Radio Deejay faranno da cornice alla manifestazione a cui parteciperanno circa 100 atleti, uomini e donne, che si sfideranno per strappare un pass di partecipazione alle finali nazionali di Riccione dei giorni 26-28 luglio. Pescara si conferma una città a trazione turistica, dove lo sport è protagonista sia per chi lo pratica sia per chi ne vive le emozioni da semplice spettatore.