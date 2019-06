15° anni di onlus di Massimo Oddo, cena di beneficenza a Francavilla

L’Associazione Massimo Oddo Onlus per festeggiare il 28 giugno organizza un evento nella cornice della Fattoria Turchi

FRANCAVILLA AL MARE – Venerdì 28 giugno l’ A.M.O. (Associazione Massimo Oddo) Onlus festeggerà i sui 15 anni di attività con una cena di beneficenza. Per farlo nel modo migliore ha deciso di organizzare questo appuntamento alla “Fattoria Turchi” di Francavilla al mare.

Tra i vari ospiti presenti all’evento a partire dal presidente della AMO, Massimo Oddo. Lo stesso durante la serata ripercorrerà, insieme ad alcuni dei sui sostenitori, gli anni di impegno e passione nel cercare di dare il proprio contributo nelle più disparate situazioni di disagio. L’atmosfera suggestiva della magnifica location, sarà accompagnata dalla musica del dj set che proseguirà sino a tarda notte.

L’A.M.O.

Nasce dalla volontà di portare un concreto sostegno a persone che vivono situazioni di disagio. Così nell’aprile 2004 è stata costituita dai tre soci fondatori: Massimo Oddo, Giovanni Oddo e Gianluca Di Felice. Il progetto nasce dalla volontà, di dotarsi di una struttura dedicata, riconoscibile, duratura e affidabile che sostenga con regolarità e impegno costante le realtà sociali che sono di fondamentale importanza per il benessere di tutta la comunità. Opera essenzialmente per sostenere progetti di ampio respiro, quali il supporto dei giovani nel loro itinerario educativo e formativo-professionale, l’aiuto umanitario in favore anche dei Paesi in via di sviluppo e il mantenimento dei rapporti di collaborazione tra istituzioni nazionali e internazionali. Grazie ai fondi raccolti l’A.M.O. Onlus ha contribuito alla costruzione di un villaggio in missioni in India e sostenuto diverse adozioni a distanza per bambini bisognosi e orfani in India; finanziato la ricostruzione del reparto di neonatologia dell’Ospedale Civile di Pescara; acquistato un pullmino per bambini orfani in Botswana; collaborato alla realizzazione della ricostruzione degli alloggi dei volontari della mensa di Celestino V a L’Aquila e tanti altri progetti.