Roseto Basket 20.20 – Porto Recanati 58-73: il racconto del match

SENIGALLIA – Prima sconfitta del precampionato per il Roseto Basket 20.20, che nella semifinale del torneo “Il mare nel canestro” non riesce a superare lo scoglio Porto Recanati, perdendo 73-58.

Senza Lestini e Bartolozzi, con Jovanovic non al meglio della condizione, la Braderm riesce comunque a giocare la sua partita e tenere botta per oltre 20’. Poi, nel secondo tempo è venuta fuori la differenza di rotazioni, che ha permesso alla squadra di coach Scalabroni di arrivare più fresca: da qui e da una serie di errori del 20.20 l’allungo nel punteggio, che ha assicurato ai marchigiani la finale. Le prime indicazioni da una gara con una contender sono comunque positive per coach Francani, ma c’è allo stesso tempo la consapevolezza di dover lavorare ancora molto.

Fasciocco e compagni torneranno in campo domani per la finale 3° e 4° posto contro il Pisaurum Pesaro, battuto da Senigallia: palla a due alle ore 18:30, sempre al Pala Panzini di Senigallia.

TABELLINO

Roseto Basket 20.20-Attila Junior Basket Porto Recanati 58-73

Parziali: 17-14, 15-13, 13-18, 18-13

Roseto: Jovanovic 2, Francani, Klacar 6, Paluzzi 9, Meschini 2, Maretto 16, Bastone 16, Fasciocco 5, Scarpone, Di Filippo, Cantarini. All: Ernesto Francani