Inaugurata la nuova scuola intitolata al “Beato Tommaso da Celano”

Il plesso scolastico, all’avanguardia, ospiterà le classi della scuola secondaria di 1° grado e disporrà di spazi fruibili dalla collettività

CELANO – “È un giorno importante per Celano e per il futuro dei suoi ragazzi, con gli auspici della rinascita, della speranza e della prosperità”.

Con queste parole il Sindaco Settimio Santilli ha introdotto la giornata di festa per l’intera comunità e per centinaia di studenti che hanno salutato l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 con l’apertura della nuova scuola secondaria di primo grado intitolata al “Beato Tommaso da Celano”, dove all’interno del chiostro campeggiano maestosi tre ulivi per augurare serenità, apprendimento e accrescimento agli studenti.

Con lo svelamento della targa da parte del Sindaco Settimio Santilli e del dirigente scolastico Fabio Massimo Pizzardi, a cui è seguita la benedizione esterna e taglio del nastro tricolore è stata inaugurata ufficialmente la nuova scuola media di Celano con il taglio del nastro avvenuto nella mattinata di sabato 16 settembre. La cerimonia si è svolta nel piazzale antistante l’ingresso principale alla presenza di numerose autorità civili e militari, nonché di alcuni sindaci del comprensorio e di tante famiglie e studenti.

La seconda parte del cerimoniale si è svolto nell’ampio salone interno dove la banda Città di Celano ha accolto i partecipanti. Ha moderato l’evento Lisa Carusi, assessore comunale all’Istruzione. Dopo un momento di preghiera è stata la volta degli interventi istituzionali a cura di Silvia Morelli, Presidente del consiglio comunale; dell’ing. Raffaele Fico dell’Ufficio speciale per i Comuni del cratere, che ha donato una targa celebrativa al Sindaco Santilli; del Consigliere regionale Massimo Verrecchia e del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

Il plesso scolastico, simicamente a norma ed ecosostenibile, progettato all’insegna dell’innovazione, dell’accessibilità e della sostenibilità è destinato ad ospitare le classi della scuola secondaria di primo grado ed è ricco di spazi pensati per essere ampiamente fruiti dalla collettività. Una struttura scolastica all’avanguardia sotto il profilo energetico, multimediale e domotico, attrezzata con le più moderne tecnologie, per offrire un’esperienza di apprendimento al passo con i tempi e molto motivante per gli studenti.

La sede della scuola secondaria di primo grado “Beato Tommaso da Celano”, che occuperà una superficie di 4000 metri quadrati, è stata sempre pensata non solo come un plesso scolastico, ma come un vero è proprio Civic center. Un campus per tutta la famiglia da vivere anche oltre l’orario scolastico e l’ampia piazza di 20.000 metri quadrati con annessi parcheggi ancora in fase di realizzazione, che sarà bellissima e diventerà area di emergenza di Protezione Civile, in caso di calamità naturali.

L’opera compresa l’area esterna è costata in tutto 8.400.000 € di cui 6.800.000 la scuola e 1.600.000 per le opere annesse tra le quali gli ampi parcheggi. Il nuovo plesso di via La Torre è dotato di 20 aule per 500 studenti; 7 aule per attività integrative; 1 aula magna; 1 biblioteca; 1 mensa; 1 palestra; 1 aula informatica; servizi tecnologici ed informatici di ultima generazione all’interno di ciascuna.

“I 2/3 della popolazione scolastica di Celano godrà da lunedì di scuole completamente nuove, sismicamente a norma, ecosostenibili, didatticamente all’avanguardia. I prossimi lavori che partiranno a breve riguarderanno gli edifici di Piazza Aia e Piccolomini” – ha detto tra l’altro il Sindaco Santilli nell’intervento conclusivo.

Al termine della cerimonia visita guidata del nuovo Polo scolastico.