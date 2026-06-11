Chieti, “Cinema al Museo tra scienza e natura”: il 13 giugno in proiezione “Mato Grosso”

CHETI – Prosegue a Chieti la mini rassegna “Cinema al Museo tra scienza e natura”, organizzata dal Museo universitario dell’Università “Gabriele d’Annunzio” in collaborazione con il gruppo locale del WWF Abruzzo.

Il secondo e ultimo appuntamento è in programma sabato 13 giugno alle ore 17, con la proiezione del film “Mato Grosso” (The Medicine Man, 1992), interpretato da Sean Connery e ambientato nella foresta amazzonica, dove un medico ricerca in natura un possibile farmaco contro il cancro.

La pellicola sarà presentata dalla vicepresidente del WWF Abruzzo Nicoletta Di Francesco e commentata dal medico Dante Orlando del WWF Abruzzo – Gruppo Chieti-Pescara, offrendo al pubblico un approfondimento scientifico sui temi trattati dal film.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al Museo allo 0871 3553514 negli orari di apertura al pubblico.

Una rassegna tra cinema, scienza e divulgazione

La mini rassegna ha preso il via il 29 maggio con “Master & Commander – Sfida ai confini del mare” (2003), introdotto dal direttore del Museo prof. Ruggero D’Anastasio e dal presidente del WWF Italia Luciano Di Tizio, con un focus dedicato alle isole Galápagos.

Il 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, era stato proposto “Ötzi, l’uomo dei ghiacci”, film che ha permesso di ripercorrere una delle più importanti scoperte antropologiche del Novecento, commentata dal prof. D’Anastasio, che ha ricordato anche il ruolo dell’Università di Chieti nelle ricerche.

Il commento del direttore D’Anastasio

«La partecipazione attenta del pubblico e il successo di queste iniziative – sottolinea il prof. Ruggero D’Anastasio – dimostrano come il Museo, grazie alla collaborazione con il WWF, abbia intrapreso una strada perfettamente in linea con la nostra missione: attualizzare e far conoscere la scienza attraverso una divulgazione accessibile, nella quale anche il cinema può offrire spunti di grande interesse».