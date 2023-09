Il 23 settembre lo scrittore Federico Falconi guiderà alla scoperta delle basiliche di S. Croce in Gerusalemme e San Giovanni in Laterano

L’AQUILA – “L’Aquila incontra” propone un itinerario di attività culturale per il prossimo 23 settembre. Lo scrittore Fabrizio Falconi, autore del libro “Le basiliche di Roma”, guiderà alla scoperta delle basiliche di S. Croce in Gerusalemme e S. Giovanni in Laterano.

Molti hanno apprezzato la capacità illustrativa di Fabrizio Falconi nella gremita presentazione del libro sopra citato presso la libreria Colacchi lo scorso 8 giugno. Ora, come anticipato in quell’occasione, Fabrizio Falconi sarà una guida preziosa perché unisce la grande competenza alla significativa capacità espositiva.

Si chiede un riscontro veloce per prenotare. I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare Claudio Robimarga 3334193482 / cla.robi@libero.i