Ripa Teatina, celebrata la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini

In occasione della ricorrenza della firma della Convenzione dei Diritti dei Bambini, festa speciale con gli alunni della scuola primaria

RIPA TEATINA (CH) – Se tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, qualsiasi sia il loro sesso, luogo di nascita, religione e lingua, lo si deve alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata precisamente 30 anni fa, il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).

Tutoring, formazione e spettacolo per il Progetto Scuola dell’ Istituto Comprensivo Buonarroti di Ripa Teatina a Ripa Teatina per i diritti dell’infanzia promossa dal Kiwanis Club Chieti Pescara D’Annunzio.

In occasione della ricorrenza della firma della Convenzione dei Diritti dei Bambini, gli alunni della scuola primaria di Ripa Teatina sono stati protagonisti di una festa speciale presso la Sala Polivalente del Comune. Un evento veramente ricco ed emozionante attraverso cui i ragazzi delle classi quinte hanno dimostrato di conoscere i Diritti dell’Infanzia e del Fanciullo e di saperli spiegare ai compagni delle classi terze e quarta. Il corteo degli alunni ricco di striscioni, disegni, cappellini colorati rappresentativi dei Diritti principali, si è mosso dalla scuola ed ha attraversato il paese al ritmo della “Marcia dei Bambini” che è stata poi cantata all’interno della Sala Polivalente. Dal palco sono stati presentati i Diritti attraverso giochi, riferimenti a ragazzi che in passato si sono impegnati per la difesa dei Diritti, lettura di brani significativi tratti da racconti di bambini a cui è stata negata l’infanzia.

La fase conclusiva si è svolta sulle note di We Are The World mimata da tutti i bambini. Per l’opportunità offerta alla scuola si ringraziano la Dirigente scolastica Dott.ssa Emanuela Salvischiani per aver sostenuto docenti e alunni impegnati in questa iniziativa, il vicesindaco Luciani Roberto, i rappresentanti dell’amministrazione locale e della Pro – loco , genitori, nonni e quanti sono intervenuti a sostegno dell’iniziativa.