Nuove essenze arboree piantate alla Gobelli di Giulianova [FOTO]

GIULIANOVA – Questa mattina, nell’ambito delle iniziative della “Settimana degli Alberi”, i bambini e le educatrici professionali della Scuola dell’Infanzia di Via Gobelli, hanno assistito alla piantumazione di tre nuove essenze arboree nel giardino dell’istituto scolastico, da parte degli operatori della Giulianova Patrimonio. Presente all’iniziativa dedicata all’ambiente l’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia e la Delegata del Conalpa di Giulianova Patrizia Casaccia.

Sempre in mattina, in Comune, nuovo appuntamento con le scolaresche giuliesi, ricevute dal Sindaco Jwan Costantini. I bambini della Sezione E della Scuola dell’Infanzia “Don Milani”, accompagnati dalle maestre, hanno visitato la Sala Consiliare, guidati dal Direttore t.s. del Polo Museale Civico Sirio Maria Pomante e poi si sono posizionati nei banchi del Consiglio, mentre il primo cittadino spiegava loro i ruoli di ciascun amministratore. Poi, come di consueto, i piccoli visitatori si sono trasferiti nell’ufficio del Sindaco per i saluti.

Nella foto la piantumazione delle essenze arboree alla Scuola dell’Infanzia di Via Gobelli