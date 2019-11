Emozioni nel piatto, psico – aperitivo a Pescara: ecco quando

Il 21 novembre ore 18.30 presso I Giardini del Thè, non un semplice aperitivo ma un viaggio nelle emozioni a cura delle psicologhe Leonino e Piano con “Mai Più Soli”

PESCARA – Giovedì 21 novembre alle ore 18.30 presso I Giardini del Thè in via Gobetti, 156 a Pescara appuntamento con le “Emozioni nel piatto“. La Dott.ssa Angela Chiara Leonino Psicologa e la Dottoressa Serena Piano Psicologa in collaborazione con Mai Più Soli – Percorsi Di Lotta All’Obesità sono liete di organizzano uno PsicoAperitivo. Non un semplice aperitivo ma un viaggio nelle emozioni. L’obiettivo sarà di far luce dentro il circolo delle emozioni e come esse influenzano il nostro modo di mangiare.

L’EVENTO É STATO RIMANDATO A DATA DA STABILIRSI

Viene così presentato l’incontro: “Viviamo in una società che esalta l’intelletto ma che non ci insegna ad essere in contatto con il nostro mondo emotivo. Le emozioni inespresse purtroppo però non scompaiono, ma si accumulano nel corpo andando a sfociare in sintomi più o meno gravi. La saggezza del corpo infatti, porterà in qualche modo a trovare uno sfogo ad esse che se non è all’esterno, sarà all’interno di noi. Prima o poi insomma dobbiamo “Sentire”! E quindi esprimere le emozioni!

Cibo ed emozioni si influenzano reciprocamente infatti spesso capita di soffocare l’emozione attraverso cibi “Confertevoli”, che nell’immediato portano ad avvertire una sensazione piacevole, di appagamento, ma che poi genererà un senso di colpa capace di minare l’autostima e di peggiorare lo stato di salute e qualità di vita della persona. Ma può anche capitare che sia il piatto stesso con i suoi colori, profumi e sapori a darci un’emozione o a ricondurci ad un ricordo, influenzando il nostro stato d’animo e la formazione di nuovi ricordi”.