Regione Abruzzo, premiate due ragazze protagoniste del film “L’Arminuta”

REGIONE – “Sono orgoglioso che il Consiglio regionale abbia voluto riconoscere un premio a Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis, le protagoniste del film ‘L’Arminuta’. Sono due ragazze che, pur se alla prima esperienza cinematografica, hanno messo in mostra tutto il proprio straordinario talento naturale, dando lustro al nostro territorio in Italia e nel resto d’Europa. Lo ritengo un patrimonio che questa istituzione ha il dovere di valorizzare, e questa iniziativa va nella direzione giusta. L’augurio è che Sofia e Carlotta, e tutte le giovani promesse abruzzesi, vengano accompagnate dalle istituzioni regionali, tutelandole e sostenendole nel percorso di formazione e studio che dovranno affrontare. Le nostre eccellenze devono essere protette in tutto e per tutto”. Lo dice il Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi dopo la consegna in Consiglio regionale del riconoscimento per le attrici protagoniste del film ‘L’Arminuta’ Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis.

