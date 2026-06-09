Abruzzo Trail – MAGS Experience, presentata la settima edizione

REGIONE – «L’Abruzzo Trail – MAGS Experience rappresenta un modello di turismo esperienziale capace di valorizzare l’intero territorio regionale, mettendo in connessione costa, colline, borghi e aree interne attraverso sport, sostenibilità e scoperta delle nostre eccellenze».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo e allo Sport Mario Quaglieri, intervenendo questa mattina a Palazzo Silone alla presentazione della settima edizione dell’evento.

Organizzato dall’ASD Gran Sasso Trail, l’Abruzzo Trail prenderà il via il 18 giugno da Roseto degli Abruzzi, coinvolgendo oltre 60 Comuni delle quattro province e attraversando alcuni dei luoghi più iconici della regione: dalla Riviera del Gigante al Gran Sasso, dalla Maiella alla Costa dei Trabocchi.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche gli organizzatori Daniele Lucci e Moreno Agnellini, insieme ai consiglieri comunali Claudio Di Massimantonio (Bisenti) e Simona Di Felice (Roseto).

Quaglieri ha sottolineato come manifestazioni di questo tipo contribuiscano a rafforzare l’immagine dell’Abruzzo come destinazione ideale per il turismo outdoor e il cicloturismo, settori in forte crescita che generano ricadute economiche significative per le comunità locali.

«L’Abruzzo Trail non è soltanto una sfida sportiva – ha aggiunto – ma un format che funziona, capace di coniugare mare e montagna e di coinvolgere operatori turistici, strutture ricettive, attività commerciali e cittadini».

I partecipanti affronteranno in autonomia percorsi gravel e MTB compresi tra 200 e 460 km, con dislivelli fino a 7.500 metri, attraversando parchi nazionali, aree protette, centri storici e paesaggi di grande valore naturalistico.

L’iniziativa rientra nel progetto Le Vie del MAGS, una rete permanente di quasi 1.000 km dedicata alla mobilità lenta e alla fruizione sostenibile del territorio.