TERAMO – In tanti domenica hanno preso parte alla suggestiva traversata montana da Campotosto a Frattoli, organizzata dalla sezione teramana “Gran Sasso d’Italia” del Club Alpino Italiano. L’immancabile appuntamento, proposto annualmente dall’associazione, ha avuto per protagonisti molti escursionisti che, hanno percorso l’affascinante tratto del Sentiero Italia che costeggia le pendici del Monte di Mezzo. Insieme agli accompagnatori del CAI di Teramo, i partecipanti sono partiti dalla provincia aquilana, tra i bellissimi paesaggi offerti dai Monti della Laga e dal Lago di Campotosto, per giungere in quella teramana, terminando l’escursione nel paese di Frattoli.

Lungo il cammino, iniziato a 1.300 metri di altitudine, hanno raggiunto prima la località “il Coppo” e successivamente il Colle dei Prati, 500 metri più in alto rispetto al punto di partenza. Durante il tragitto, oltre ad apprezzare i panorami montani e i piccoli borghi visitati, i partecipanti hanno avuto modo di scoprire notizie e curiosità naturalistiche e storiche sui luoghi attraversati, grazie agli accompagnatori che hanno raccontato loro aneddoti e condividendo informazioni per diffondere sempre più la cultura delle terre alte.

Al termine della mattinata, nel rispetto delle normative anti-covid, c’è stato un momento conviviale nella trattoria “Monti della Laga” dove tutti i partecipanti si sono rifocillati con un menù a base di deliziose specialità locali.

«Il valore paesaggistico dell’escursione è notevole, spaziando sul Lago di Campotosto, sulla Valle del Vomano e sulla catena del Gran Sasso d’Italia», dice il presidente del CAI Teramo, Luigi Pomponi, «Il percorso unisce due paesi di montagna e ne fa conoscere storia e vicissitudini, obiettivo quest’ultimo tra quelli perseguiti dal Club Alpino Italiano. Anche stavolta, senza ciaspole per la poca neve, è stato bello trascorrere una giornata insieme per apprezzare le nostre montagne. Grazie di nuovo a tutti gli amici e soci del CAI di Teramo che hanno partecipato!».