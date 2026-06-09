Abruzzo, oltre 1,2 milioni alla Asl Avezzano‑Sulmona‑L’Aquila per i pazienti con autismo

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che assegna alla Asl Avezzano‑Sulmona‑L’Aquila un fondo aggiuntivo di oltre 1,2 milioni di euro destinato al potenziamento dell’assistenza per i pazienti con disturbi dello spettro autistico.

«Nelle scorse settimane – spiega Verì – la direzione aziendale ha formalizzato la necessità di risorse aggiuntive per garantire la presa in carico dei pazienti in lista d’attesa. Il Dipartimento ha avviato subito l’istruttoria tecnico‑amministrativa e oggi il provvedimento fornisce una risposta concreta alle famiglie».

La delibera consentirà alla Asl di assicurare le prestazioni previste dalla normativa nazionale e regionale sui LEA, garantendo continuità assistenziale e ampliamento dei servizi.

L’assessore ricorda anche il percorso di rafforzamento avviato negli ultimi anni:

«Dal 2022 al 2024 il budget per le strutture dedicate all’autismo è passato da meno di 2 milioni a oltre 9,6 milioni di euro, con una previsione di circa 15,1 milioni entro il 2026. Un risultato frutto del lavoro di riordino iniziato nel 2019, quando mancava una rete regionale omogenea. Da allora abbiamo investito su ambulatori dedicati, assistenza domiciliare, centri diurni e strutture residenziali».