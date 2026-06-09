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Abruzzo, attivo il nuovo numero 116117 per le cure non urgenti: servizio h24 e gratuito

In Abruzzo attivo il numero 116117 per le cure non urgenti: servizio h24, gratuito e collegato alla Continuità assistenziale

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
Numero 116117

Numero 116117 – Foto Regione Abruzzo

REGIONE – È attivo da oggi, su tutto il territorio regionale, il Numero Europeo Armonizzato 116117 dedicato alle cure sanitarie non urgenti e ai servizi territoriali. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Il servizio, gratuito e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è raggiungibile sia da telefono fisso che mobile e consente ai cittadini di:

-ottenere consulenze e indicazioni sanitarie in situazioni non emergenziali

-mettersi in contatto con il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica)

-ricevere informazioni sui servizi sanitari territoriali

Resta invariato il riferimento al 112 per tutte le emergenze.

Contestualmente all’attivazione del 116117, sono state disattivate le precedenti numerazioni delle singole Asl: componendole, un messaggio registrato informerà gli utenti del nuovo servizio.

«Questo nuovo numero – sottolinea l’assessore alla Salute Nicoletta Verìrappresenta uno dei tasselli fondamentali del piano di riordino della rete territoriale. Abbiamo portato avanti un progetto comune tra tutte le aziende sanitarie, con capofila la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, per offrire ai cittadini un canale unico, semplice e immediato per le situazioni non urgenti, evitando accessi impropri al pronto soccorso».

Gli operatori della centrale unica 116117 indirizzeranno l’utente verso il percorso assistenziale più appropriato, attivando se necessario i servizi di emergenza-urgenza.

La centrale operativa regionale è stata realizzata a Guardiagrele, a seguito dell’aggiudicazione della gara comunitaria avvenuta a fine 2024. L’investimento complessivo ammonta a 2,5 milioni di euro, interamente finanziati con fondi regionali.