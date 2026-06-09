Abruzzo, attivo il nuovo numero 116117 per le cure non urgenti: servizio h24 e gratuito

REGIONE – È attivo da oggi, su tutto il territorio regionale, il Numero Europeo Armonizzato 116117 dedicato alle cure sanitarie non urgenti e ai servizi territoriali. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Il servizio, gratuito e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è raggiungibile sia da telefono fisso che mobile e consente ai cittadini di:

-ottenere consulenze e indicazioni sanitarie in situazioni non emergenziali

-mettersi in contatto con il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica)

-ricevere informazioni sui servizi sanitari territoriali

Resta invariato il riferimento al 112 per tutte le emergenze.

Contestualmente all’attivazione del 116117, sono state disattivate le precedenti numerazioni delle singole Asl: componendole, un messaggio registrato informerà gli utenti del nuovo servizio.

«Questo nuovo numero – sottolinea l’assessore alla Salute Nicoletta Verì – rappresenta uno dei tasselli fondamentali del piano di riordino della rete territoriale. Abbiamo portato avanti un progetto comune tra tutte le aziende sanitarie, con capofila la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, per offrire ai cittadini un canale unico, semplice e immediato per le situazioni non urgenti, evitando accessi impropri al pronto soccorso».

Gli operatori della centrale unica 116117 indirizzeranno l’utente verso il percorso assistenziale più appropriato, attivando se necessario i servizi di emergenza-urgenza.

La centrale operativa regionale è stata realizzata a Guardiagrele, a seguito dell’aggiudicazione della gara comunitaria avvenuta a fine 2024. L’investimento complessivo ammonta a 2,5 milioni di euro, interamente finanziati con fondi regionali.