L’Aquila, la Regione premia l’Under 17 dell’Academy

L’AQUILA – La celebrazione dell’Under 17 dell’Academy L’Aquila Calcio, campione regionale d’Abruzzo, ha assunto questa mattina all’Auditorium di Palazzo Silone un valore che va oltre il semplice riconoscimento sportivo. La Regione Abruzzo, con il presidente Marco Marsilio e l’assessore allo sport Mario Quaglieri, ha voluto rendere omaggio a un gruppo di ragazzi che, con il loro percorso, incarnano un’idea precisa di rinascita e identità.

Marsilio ha ricordato come molti di questi giovani atleti siano nati nel 2009, negli stessi giorni in cui L’Aquila affrontava la tragedia del terremoto. Mentre la città viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia, loro venivano al mondo. Oggi, a distanza di anni, li si vede crescere, vincere, portare in alto il nome dell’Aquila e dell’Abruzzo. Per il presidente, rappresentano “il simbolo più bello della rinascita”, la dimostrazione concreta di come lo sport possa diventare un terreno fertile per educare, includere e costruire futuro.

Alla cerimonia erano presenti anche il senatore Guido Quintino Liris, il presidente del Coni Abruzzo Antonello Passacantando e il consigliere comunale Luigi Faccia, insieme ai vertici dell’Academy: il presidente Gianfranco Di Marco, il direttore generale Alessandro Ciampa, il responsabile tecnico Fabio Gentili e il club manager Lorenzo Del Pinto, affiancati dallo staff e dai giovani protagonisti della stagione.

Nel corso dell’incontro, la Regione ha consegnato ai calciatori le medaglie ufficiali, un Trofeo e una targa ricordo destinata alla società, riconoscendo non solo il risultato sportivo, ma anche il lavoro quotidiano che sostiene la crescita dei talenti locali. Un impegno che, come ha sottolineato Quaglieri, nasce dal sacrificio condiviso di allenatori, dirigenti e famiglie, e che permette all’Academy di trasmettere valori come il rispetto, l’impegno e il senso di appartenenza.

La vittoria del titolo regionale Under 17 conferma la solidità del progetto sportivo dell’Academy L’Aquila Calcio e diventa motivo di orgoglio per tutto il movimento calcistico abruzzese. Un successo che la Regione ha voluto celebrare come esempio positivo di sport inteso come comunità, crescita e valorizzazione delle nuove generazioni.