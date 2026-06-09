Abruzzo Micro Prestiti, esauriti i fondi: chiuse le linee Giovani e Donne

REGIONE – A meno di un mese dall’apertura dello sportello, le risorse del bando Abruzzo Micro Prestiti sono ufficialmente esaurite. La misura, finanziata dal FSE Plus, ha registrato un’adesione straordinaria su entrambe le linee di finanziamento: la Linea B dedicata alle donne, chiusa dopo appena una settimana, e la Linea A per i giovani under 35, che si conclude oggi.

Lo annuncia l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, evidenziando il forte interesse del territorio:

«In meno di un mese i 19 milioni di euro disponibili sono stati interamente assorbiti. È il segno tangibile della vitalità del nostro tessuto produttivo e della voglia di mettersi in proprio».

Domande presentate

184 richieste per la Linea A – Giovani

275 richieste per la Linea B – Donne

Secondo Magnacca, i numeri confermano che la misura ha risposto a un’esigenza reale: «Un credito accessibile e un accompagnamento concreto hanno permesso a giovani e donne – categorie più vulnerabili nel mercato del lavoro – di trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale. La promozione capillare dell’Avviso nei territori è stata decisiva».

L’assessore sottolinea inoltre come l’iniziativa contribuisca alla strategia della Giunta Marsilio per rendere l’Abruzzo «una regione inclusiva, in cui restare e investire.

Istruttoria e prossimi passi

Gli uffici FiRA hanno già avviato l’istruttoria formale delle domande, con controlli su documentazione e requisiti.

Il presidente di FiRA Giacomo D’Ignazio spiega che la fase successiva sarà la valutazione di merito, finalizzata a selezionare i progetti più sostenibili, non semplicemente i più rapidi nell’invio.

Al termine delle verifiche previste dall’Avviso, FiRA – in qualità di Soggetto attuatore – pubblicherà le graduatorie su:

https://coesione.regione.abruzzo.it

BURAT

www.fira.it