Recuperato un cane che vagava sul raccordo Autostradale Chieti-Pescara

PESCARA – Nelle prime ore della serata del 29 marzo, personale del Compartimento Polizia Stradale ha recuperato un cane, razza pastore tedesco, che, vagava sul Raccordo Autostradale RA12 Chieti – Pescara all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Pescara.

Gli agenti in servizio su quel tratto autostradale di competenza, alla vista dell’animale, spaesato e palesemente spaventato, per evitare che fosse travolto, hanno rallentato e poi fermato l’intenso traffico veicolare, per portarlo in salvo. Successivamente, gli accertamenti effettuati dal veterinario dell’ASL, hanno acclarato le buone condizioni di salute dell’animale.

MyLady, questo il nome del pastore tedesco, che si era allontanato il giorno prima dalla zona dei colli di questo centro cittadino, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria alla quale, però, la pattuglia ha comminato una sanzione amministrativa prevista per omessa custodia di animali.