Le coreografie di Quimica in scena a L’Aquila: ecco quando

L’Exagon Dance Company e Zero Gravity porteranno sul palco le coreografie di Quimica il 23 luglio per i Cantieri dell’Immaginario

L’AQUILA – Per I Cantieri dell’Immaginario 2021, il festival promosso dal Comune dell’Aquila con la direzione artistica del M° Leonardo De Amicis, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta l’Exagon Dance Company e Zero Gravity, venerdì 23 Luglio, ore 21.30, Scalinata di San Bernardino, in QUIMICA coreografie di Jacopo Scotti e Roberto Parisse.

“Quimica, – si legge nelle note- è un viaggio nelle vostre storie e in quelle che girano intorno a voi quotidianamente! Passo dopo passo le fasi della “relazione” ; dall’innamoramento alla fine di un amore, passando per le sfumature più odierne, come il tradimento, fino a toccare gli amori impossibili e quelli platonici. Tutto dettato dalla chimica che si traveste sotto il nome di amore.

Dopamina, noradrenalina, feniletilammina, serotonina e ossitocina. L’amore e il dolore, come sole e luna, anime complementari ma diverse. Ci pensiamo, desideriamo, ci innamoriamo, ci fidanziamo e andiamo verso gli amori impossibili, le idealizzazioni, le relazioni difficili! Ma poi ci sposiamo e ci tradiamo, ci lasciamo e poi ci odiamo, ne conosciamo a palate di anime, che ci sembrano essere il nido perfetto, utili a colmare il nostro bisogno di amore chimera. Le storie del cuore, le fasi dell’anima, le lacrime”

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.cantieriimmaginario.it oppure tramite il botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo, Corso Vittorio Emanuele 102, cell 348.5247096. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle 13.30.