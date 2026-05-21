Abruzzo, tra 15 giorni la ripresa della trattativa per l’accordo integrativo dei medici di base

REGIONE – Un nuovo appuntamento tra 15 giorni segnerà la ripresa dei lavori della delegazione trattante per il rinnovo dell’accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale. Il tempo servirà alle Asl per acquisire la documentazione necessaria al confronto.

La decisione è arrivata nel corso dell’incontro tra l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento Camillo Odio e la dirigente del Servizio assistenza territoriale Barbara Morganti, che hanno ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali dei medici, a margine della manifestazione nazionale che ha interessato anche Pescara.

Oltre alle rivendicazioni comuni alla vertenza nazionale, il confronto ha fatto il punto sullo stallo del rinnovo dell’accordo integrativo regionale, fermo dal 17 marzo dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati.

L’assessore Verì ha preso in carico le richieste preliminari della categoria in vista della ripresa delle trattative: dall’esigenza di criteri contrattuali omogenei tra le diverse Asl, fino alla disponibilità di dati di bilancio disaggregati per ciascuna azienda sanitaria, così da definire con precisione le risorse destinate alla medicina convenzionata.

Prima della ripresa ufficiale dei lavori, è previsto un ulteriore incontro con i direttori generali delle quattro Asl abruzzesi per allineare il quadro tecnico e amministrativo.